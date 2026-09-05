Ελλάδα

Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας με τρεις τραυματίες

Εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Μαρτίνου για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
Άμορφος σωρός από λαμαρίνες τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
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Τροχαίο με αναφορές για τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά, σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026).

Το σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας έγινε στο σημείο, ανάμεσα σε Μαρτίνο Φθιώτιδας και Κάστρο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr και του fonografos.net, κάτω από άγνωστες – μέχρι στιγμής – συνθήκες – συγκρούστηκαν πέντε αυτοκίνητα.

Και τα τέσσερα οχήματα κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Επίσης, γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από τον κόμβο Μαρτίνου για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα.

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