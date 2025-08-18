Γουδί: Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία – Ο ασθενής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Γουδί το πρωί της Δευτέρας (18.8.25), όταν ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ασθενοφόρο μετέφερε τραυματία σε ιδιωτικό νοσοκομείο, τη στιγμή που ανετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, στην οδό Μικράς Ασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω του ατυχήματος υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών στο Γουδί.

Ο 50χρονος ασθενής βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν 2 μοτοσικλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης και 1 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να δώσουν στους τραυματίες τις πρώτες βοήθειες.

Όλοι τους διακομίσθηκαν στο «Λαϊκό» νοσοκομείο.