Ελλάδα

Γουδί: Ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία – Ο ασθενής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της ανατροπής - Σε καλή κατάσταση το πλήρωμα του ασθενοφόρου
Ανανεώθηκε πριν 18 λεπτά
Ασθενοφόρο
Το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Γουδί το πρωί της Δευτέρας (18.8.25), όταν ανετράπη ιδιωτικό ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ασθενοφόρο μετέφερε τραυματία σε ιδιωτικό νοσοκομείο, τη στιγμή που ανετράπη, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, στην οδό Μικράς Ασίας.

Λόγω του ατυχήματος υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών στο Γουδί.

Ο 50χρονος ασθενής βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν 2 μοτοσικλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης και 1 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να δώσουν στους τραυματίες τις πρώτες βοήθειες.

Όλοι τους διακομίσθηκαν στο «Λαϊκό» νοσοκομείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ελεύθεροι οι 2 συλληφθέντες για το έγκαυμα σε 5χρονο από παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη - «Τα μηχανήματα συντηρούνταν κανονικά»
Για την υπόθεση διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση - Ο ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου φέρεται να υποστηρίζει πως υπεύθυνη για την καλή λειτουργία και τη συντήρηση είναι η ιδιοκτήτρια εταιρία παιχνιδιών
Παιχνίδι
Newsit logo
Newsit logo