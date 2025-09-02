Gov.gr: Διαθέσιμη η επέκταση άδειας οδήγησης και η απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας

Το gov.gr συνεχίζει να ενισχύει την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, κάνοντας τη ζωή τους πιο εύκολη και περιορίζοντας την περιττή γραφειοκρατία.

Πλέον, μέσω του gov.gr, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν με εύκολο και γρήγορο τρόπο τη διαδικασία για την επέκταση της άδειας οδήγησής τους ή την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Η υπηρεσία, που σχεδιάστηκε από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, είναι διαθέσιμη τόσο μέσω της πλατφόρμας gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις», όσο και απευθείας στον ιστότοπο https://drivers-vehicles.services.gov.gr.

Στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να υποβάλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε να εξουσιοδοτήσουν μια Σχολή Οδηγών που έχουν επιλέξει, μέσω μιας ειδικής εφαρμογής.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, την καταβολή των αντίστοιχων παραβόλων και τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις ανά κατηγορία.

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να επιλέξουν τη Σχολή Οδηγών που θα τους εκπαιδεύσει, να προγραμματίσουν τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις και να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Μόλις ολοκληρωθούν επιτυχώς όλες οι εξετάσεις, η νέα άδεια εκδίδεται αυτόματα και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από την εφαρμογή, ώστε να την παραλάβει από την Περιφέρεια που είχε δηλώσει κατά την αίτηση.

Η συγκεκριμένη ψηφιακή υπηρεσία αποτελεί μέρος μιας σειράς πάνω από 20 διαθέσιμων ψηφιακών λύσεων που έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των οδηγών και ιδιοκτητών οχημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταφορικών υπηρεσιών.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας ακρίβεια και ασφάλεια στη διαδικασία.