Ελλάδα

Gov.gr: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων

Γρήγορη και ασφαλής ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων μέσω gov.gr
Ελληνική Αστυνομία
Πηγή φωτό: iStock

Διαθέσιμη στο gov.gr είναι νέα ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ιδιωτών εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, για τον προσεχή διαγωνισμό του 2026 και για κάθε επόμενο έτος.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία για υποβολή αιτήσεων ιδιωτών εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.

Η νέα πλατφόρμα επιταχύνει και απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ., προς όφελος των πολιτών, και είναι προσβάσιμη στο gov.gr, στην ενότητα «Εκπαίδευση» → «Πανεπιστήμια και φοίτηση».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, περιγράφονται αναλυτικά στην ετήσια προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η πρόσβαση των υποψηφίων στην εφαρμογή γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με κωδικούς TAXISnet αφού έχει προηγηθεί εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr), ώστε να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, αυτή φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr και συγκεκριμένα:

  • μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και
  • προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ

Η αίτηση προωθείται στη Θυρίδα Πολίτη του υποψηφίου και στις θυρίδες των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., που τηρούνται στο gov.gr. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την αποδοχή της αίτησής του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
155
95
81
65
61
Καμπανάκι από τον ΕΟΠΥΥ: Νέα απάτη με μηνύματα για «επιστροφή χρημάτων» από τον οργανισμό
Ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες, μέσω των οποίων οι επιτήδειοι προσπαθούν να  υποκλέψουν τραπεζικούς κωδικούς, προσωπικά στοιχεία και στοιχεία πρόσβασης στο e-banking
Πηγή φωτό: iStock
Πύραυλοι Patriot, ο σκληρός πυρήνας της ελληνικής αεράμυνας – Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά
Δεν πρόκειται απλώς για ένα πανίσχυρο αντιαεροπορικό σύστημα περιοχής, αλλά για ένα από τα ελάχιστα μέσα που διαθέτει η χώρα με καθαρή δυνατότητα αντιβαλλιστικής άμυνας τελικής φάσης
Συστήματα Patriot
Newsit logo
Newsit logo