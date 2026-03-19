Gov.gr: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων

Διαθέσιμη στο gov.gr είναι νέα ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ιδιωτών εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, για τον προσεχή διαγωνισμό του 2026 και για κάθε επόμενο έτος.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία για υποβολή αιτήσεων ιδιωτών εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.

Η νέα πλατφόρμα επιταχύνει και απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ., προς όφελος των πολιτών, και είναι προσβάσιμη στο gov.gr, στην ενότητα «Εκπαίδευση» → «Πανεπιστήμια και φοίτηση».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, περιγράφονται αναλυτικά στην ετήσια προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η πρόσβαση των υποψηφίων στην εφαρμογή γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με κωδικούς TAXISnet αφού έχει προηγηθεί εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr), ώστε να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, αυτή φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr και συγκεκριμένα:

μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και

προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ

Η αίτηση προωθείται στη Θυρίδα Πολίτη του υποψηφίου και στις θυρίδες των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., που τηρούνται στο gov.gr. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την αποδοχή της αίτησής του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη.