Gov.gr: Ποιές υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου λόγω αναβάθμισης υποδομών

Στο χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00
Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της και της απόδοσης και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε νέα αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών.

Η αναβάθμιση των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00.

Κατά τα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα δεν θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες του gov.gr:

  • Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (για τροποποίηση στοιχείων)
  • Συστηθείτε – για τράπεζες (Know Your Customer – KYC)
  • myPhoto για πολίτες και φωτογράφους
  • myInfo – Προσωπικός Αριθμός
  • Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών».

