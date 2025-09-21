Γρίπη: Ρινικό εμβόλιο για παιδιά για πρώτη φορά στην Ελλάδα – Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Για πρώτη φορά φέτος αναμένεται να διατεθεί στην Ελλάδα το ρινικό εμβόλιο κατά της γρίπης, δωρεάν για όλα τα παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών.

Τα παιδιά στην Ελλάδα εμβολιάζονται κατά της γρίπης, μόνο με το εμβόλιο που κυκλοφορεί σε ενέσιμη μορφή. Γεγονός το οποίο προκαλεί «πονοκέφαλο» σε γονείς και παιδίατρους, καθώς τα περισσότερα παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών παρουσιάζουν φοβία στο τρύπημα της βελόνας.

Το νέο ρινικό εμβόλιο χορηγείται με πιο «φιλικό» τρόπο για τα παιδιά και συγκεκριμένα με σπρέι που ψεκάζεται στη μύτη, γεγονός που αναμένεται να το κάνει πιο αποδεκτό από τα μικρά παιδιά.

Το βασικό του πλεονέκτημα είναι η ευκολία στη χορήγηση και η άμεση δράση του στις αναπνευστικές οδούς, δηλαδή στο σημείο από όπου εισέρχεται ο ιός.

Το συγκεκριμένο εμβόλιο, χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία, ενώ το 2024, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) το ενέκρινε για αυτοχορήγηση και από φροντιστή στο σπίτι, μόνο επιλέξιμες ομάδες του πληθυσμού και ενήλικες άνω των 18 ετών, μετά από έγκριση επαγγελματία υγείας.

Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, οι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι το ρινικό εμβόλιο είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό με το ενέσιμο στα υγιή παιδιά.

Στην Ελλάδα αναμένεται να διατεθούν περίπου 50.000 δόσεις, με στόχο να καλυφθεί η ηλικιακή ομάδα 2 έως 5 ετών. Τη χορήγηση θα αναλάβουν οι παιδίατροι, όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών των παιδιών.

Η φετινή εμβολιαστική περίοδος κατά της γρίπης θα ξεκινήσει -όπως κάθε χρόνο- την 1η Οκτωβρίου, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Οι παιδίατροι επιθυμούν όλα τα παιδιά που πρέπει να λάβουν το αντιγριπικό εμβόλιο, να έχουν εμβολιαστεί έως τις αρχές Νοεμβρίου, όπως δήλωσε στο iatropedia.gr η καθηγήτρια Παιδιατρικής και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Βάνα Παπαευαγγέλου:

«Επίσημα, ο εμβολιασμός ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Εμείς θέλουμε μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, να έχουν εμβολιαστεί τα παιδιά. Το βασικό με το νέο εμβόλιο είναι η ευκολία στη χρήση και το γεγονός ότι έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με το κλασικό εμβόλιο. Θα το χορηγούν οι παιδίατροι στα παιδιά 2 έως 5 ετών και θα αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η Επιτροπή μας, έδωσε μεγάλο αγώνα για να έρθει, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη κατά του ιού της γρίπης στον παιδικό πληθυσμό. Τα παιδιά δεν θέλουν ενέσεις, ούτε κι οι γονείς θέλουν να τα βλέπουν να ταλαιπωρούνται», ανέφερε η ίδια.

Ρινικό εμβόλιο: Πώς χορηγείται

Ο παιδίατρος ψεκάζει μια μικρή δόση σε κάθε ρουθούνι.

Η διαδικασία είναι γρήγορη, ανώδυνη και δεν χρειάζεται το παιδί να κάνει κάτι ιδιαίτερο.

Η προστασία «χτίζεται» μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες.

Ποια παιδιά δεν μπορούν να κάνουν το νέο ρινικό εμβόλιο

Το νέο ρινικό εμβόλιο, ωστόσο, δεν συνιστάται για βρέφη κάτω των 2 ετών, ενώ υπάρχουν σημαντικές αντενδείξεις και για ορισμένες ομάδες παιδιών της ηλικίας 2-5 ετών.

Συγκεκριμένα, το εμβόλιο αντενδείκνυται για παιδιά:

Με σοβαρή ανοσοκαταστολή,

με ενεργό σοβαρό άσθμα και συριγμό,

που λαμβάνουν χρόνια ασπιρίνη ή σαλικυλικά φάρμακα.

Επίσης, δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά που έχουν πάρει πρόσφατα αντι-ιικά φάρμακα κατά της γρίπης, γιατί μπορεί να μειωθεί η αποτελεσματικότητά του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο παιδίατρος θα συστήσει την ενέσιμη μορφή.

Ρινικό εμβόλιο: Ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως κάθε εμβόλιο, έτσι και το ρινικό μπορεί να προκαλέσει ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι πιο συχνές είναι ρινική καταρροή, ελαφρύς βήχας, χαμηλός πυρετός ή πονοκέφαλος.

Οι παρενέργειες αυτές είναι συνήθως παροδικές και δεν χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση.

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν πιο σοβαρές αντιδράσεις, γι’ αυτό οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνουν πάντα τον παιδίατρο για τυχόν προβλήματα υγείας του παιδιού πριν τον εμβολιασμό.

Η επιλογή του τύπου εμβολίου πρέπει να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον παιδίατρο, ο οποίος γνωρίζει το ιστορικό του παιδιού και θα καθοδηγήσει για το ποια μορφή είναι πιο κατάλληλη.