Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Γρίπη: Τι συμβαίνει με τις απουσίες στην περίπτωση νόσησης – Έως 5 ημέρες θα καταγράφονται αλλά δεν θα μετρούνται

Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας λόγω των αυξημένων κρουσμάτων γρίπης στα σχολεία - Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι μαθητές για να μην μετρηθούν οι απουσίες - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Portrait of sad engrossed sick little girl and her mother touching daughter's forehead.

Εγκύκλιο για τις απουσίες των μαθητών στην περίπτωση που νοσήσουν από γρίπη, έβγαλε σήμερα (29.01.2026) το υπουργείο Παιδείας, κάνοντας διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται αλλά και τις προϋποθέσεις ώστε να μην καταγραφούν οι απουσίες.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που στάλθηκε σήμερα στα σχολεία της χώρας, στην περίπτωση που κάποιος μαθητής νοσήσει από γρίπη, οι απουσίες για 5 εργάσιμες ημέρες θα καταγράφονται κανονικά στο απουσιολόγιο αλλά δεν θα μετρούνται στο τέλος του χρόνου.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει ισχύ έως τις 30 Απριλίου 2026.

Για να μπορούν οι μαθητές να απουσιάσουν χωρίς να μετρηθούν απουσίες, χρειάζεται βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, ή γιατρό που να πιστοποιεί τη νόσηση από γρίπη.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

«Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 ΚΥΑ (Β΄5130), όπως ισχύει, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργασίμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 24 Νοεμβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026.   

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
135
104
101
94
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η κακοκαιρία Kristin σαρώνει την Ηλεία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες σε δρόμους και υπόγεια – Κατέρρευσε τοίχος σπιτιού
Εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη την Ηλεία από τις σημερινές καταιγίδες και βροχές - Επιβαρυμένα τα εδάφη από το πέρασμα της προηγούμενης κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφίες
Βάρδα
Ασφυξία στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στο κέντρο της πρωτεύουσας, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Μποτιλιάρισμα
Η κακοκαιρία Kristin χτυπά για 24 ώρες με καταιγίδες Αττική, Ιόνιο και άλλες 6 περιοχές: Νέα επιδείνωση από το Σαββατοκύριακο
Καταιγίδες, βροχές, ισχυροί άνεμοι και χιόνια θα σαρώσουν την χώρα από το Σαββατοκύριακο - Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου
Βροχές
Χωρίς ίχνη κακοποίησης το βρέφος που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα - Η εξήγηση των γονιών του για τη μεταφορά του σε κτηνιατρείο
Στο «Αγία Σοφία», το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη επί περίπου 40 λεπτά για να το επαναφέρει, ωστόσο, παρά τις εντατικές προσπάθειες ανάνηψης, το βρέφος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
Καλλιθέα: Χωρίς ίχνη κακοποίησης το βρέφος που έχασε τη ζωή του – Η εξήγηση των γονιών του για τη μεταφορά του σε κτηνιατρείο
«Υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν ότι χάθηκε η μητέρα τους» – Μαρτυρίες ψυχολόγων για τις οικογένειες των θυμάτων της έκρηξης στη Βιολάντα
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συγγενείς δεν έχουν βιώσει ακόμη τον μεγάλο πόνο καθώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει τον χαμό των ανθρώπων τους - Σε άρνηση οι περισσότεροι από αυτούς
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo