Γρίπη: Τι συμβαίνει με τις απουσίες στην περίπτωση νόσησης – Έως 5 ημέρες θα καταγράφονται αλλά δεν θα μετρούνται

Εγκύκλιο για τις απουσίες των μαθητών στην περίπτωση που νοσήσουν από γρίπη, έβγαλε σήμερα (29.01.2026) το υπουργείο Παιδείας, κάνοντας διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται αλλά και τις προϋποθέσεις ώστε να μην καταγραφούν οι απουσίες.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που στάλθηκε σήμερα στα σχολεία της χώρας, στην περίπτωση που κάποιος μαθητής νοσήσει από γρίπη, οι απουσίες για 5 εργάσιμες ημέρες θα καταγράφονται κανονικά στο απουσιολόγιο αλλά δεν θα μετρούνται στο τέλος του χρόνου.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει ισχύ έως τις 30 Απριλίου 2026.

Για να μπορούν οι μαθητές να απουσιάσουν χωρίς να μετρηθούν απουσίες, χρειάζεται βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, ή γιατρό που να πιστοποιεί τη νόσηση από γρίπη.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

«Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 ΚΥΑ (Β΄5130), όπως ισχύει, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργασίμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 24 Νοεμβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών».