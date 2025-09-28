Γυναίκα πήγε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το πόνυ της – Δείτε βίντεο

Χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν καθημερινά με τα σκυλιά τους βόλτα, στο κέντρο της Αθήνας. Έχει δει όμως κανένας ιδιοκτήτης να βγάζει βόλτα το πόνυ του;

Το φοβερό στιγμιότυπο κατέγραψε περαστικός. Στα πλάνα φαίνεται μία γυναίκα να κρατά με λουρί το πόνυ της και να περπατούν μαζί σε πεζοδρόμιο, στο κέντρο της Αθήνας.

Η καταγωγής της γυναίκας παραμένει άγνωστη. Υπάρχει περίπτωση να είναι και τουρίστρια.

Στα πλάνα φαίνεται το μικρό ασπρόμαυρο πόνυ, να επεξεργάζεται τον χώρο και κάπως να γλιστρά μιας και οι οπλές του δεν είναι φτιαγμένες και βάδιση στο τσιμέντο.

Περαστικοί που είδαν το πανέμορφο πλάσμα, σήκωσαν τα κινητά τους και ξεκίνησαν να το βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο.