Ελλάδα

Γυναίκα πήγε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το πόνυ της – Δείτε βίντεο

Στα πλάνα φαίνεται το μικρό ασπρόμαυρο πόνυ, να επεξεργάζεται τον χώρο και κάπως να γλιστρά μιας και οι οπλές του δεν είναι φτιαγμένες και βάδιση στο τσιμέντο
Πόνυ

Χιλιάδες άνθρωποι βγαίνουν καθημερινά με τα σκυλιά τους βόλτα, στο κέντρο της Αθήνας. Έχει δει όμως κανένας ιδιοκτήτης να βγάζει βόλτα το πόνυ του;

Το φοβερό στιγμιότυπο κατέγραψε περαστικός. Στα πλάνα φαίνεται μία γυναίκα να κρατά με λουρί το πόνυ της και να περπατούν μαζί σε πεζοδρόμιο, στο κέντρο της Αθήνας.

Η καταγωγής της γυναίκας παραμένει άγνωστη. Υπάρχει περίπτωση να είναι και τουρίστρια.

Στα πλάνα φαίνεται το μικρό ασπρόμαυρο πόνυ, να επεξεργάζεται τον χώρο και κάπως να γλιστρά μιας και οι οπλές του δεν είναι φτιαγμένες και βάδιση στο τσιμέντο.

Περαστικοί που είδαν το πανέμορφο πλάσμα, σήκωσαν τα κινητά τους και ξεκίνησαν να το βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Η Αττική δεν θα μπορούσε να αντέξει μία κακοκαιρία σαν τον Daniel»: Γιατί οι οι πλημμύρες θα είναι πιο έντονες τα επόμενα χρόνια
Ο φτωχός σχεδιασμός της πόλης, η περιορισμένη μέριμνα για αντιπλημμυρικά έργα, οι φωτιές που κατέστρεψαν την περιοχή και το κλείσιμο των ρεμάτων, τα κύρια αίτια των πλημμυρών στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον Μιχάλη Διακάκη, Επίκουρο Καθηγητή Ακραίων Φαινομένων και Φυσικών Καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo