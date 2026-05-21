Οικογένεια εγκατέλειψε τη Βρετανία και εγκαταστάθηκε στη Λευκάδα: «Ζούμε καλύτερα, ξοδεύουμε λιγότερα»

Προφανώς δεν είναι είναι μόνοι οι Έλληνες που αφήνουν την πατρίδα τους και μετακομίζουν στο εξωτερικό, για να κυνηγήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Έτσι, μία οικογένεια από τη Βρετανία αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στην Λευκάδα, καθώς δεν μπορούσε να αντέξει την οικονομική κρίση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ρενάε με τον Πάβελ και την 2χρονη κόρη τους αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους το Χερτφορντσάιρ της Βρετανίας και να δοκιμάσουν τη ζωή στην Λευκάδα. Αν και οι Έλληνες ταλαιπωρούνται καθημερινά από την ακρίβεια, η συγκεκριμένη οικογένεια αποκαλύπτει πως κατάφερε να μειώσει σε 114 ευρώ την εβδομάδα το ενοίκιο για το σπίτι (από 866 ευρώ την εβδομάδα) ενώ ξοδεύει 23 ευρώ την εβδομάδα για τρόφιμα.

Όσο ζούσαν στη Βρετανία, αποκαλύπτουν στην Daily Mail πως ξόδευαν πάνω από 3.460 ευρώ στο ενοίκιο.

Η απόφαση για την εγκατάσταση στην Λευκάδα, ήρθε μετά από επίσκεψη του ζευγαριού στο νησί του Ιονίου. Αφού μαγεύτηκαν από τις ομορφιές του, βρήκαν ένα οικόπεδο προς πώληση και αμέσως κατέθεσαν προσφορά. Τον Νοέμβριο του 2025 εγκαταστάθηκαν μόνιμα και ξεκίνησαν μία νέα ζωή.

Αναφέρουν πως ορισμένα βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ έχουν παρόμοιες τιμές με τη Βρετανία αλλά κάποια τοπικά προϊόντα είναι πολύ φθηνότερα, με περίπου 23 ευρώ να επαρκούν για την κάλυψη φρούτων και λαχανικών για μια εβδομάδα.

Όσον αφορά το ελαιόλαδο, το προμηθεύονται σχεδόν δωρεάν από φίλο τους.

Η τριμελής οικογένεια περιμένει να χτιστεί το σπίτι που αγόρασε. Μέχρι τότε, έχει εγκατασταθεί σε διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια δίνοντας 470 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων.

Ορισμένα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών σε γυμναστήριο παραμένουν στις ίδιες τιμές με της Βρετανίας αν και τα καύσιμα είναι πολύ πιο ακριβά στην Ελλάδα.

Αυτό που έχει μαγέψει όμως την συγκεκριμένη οικογένεια είναι ο αργός ρυθμός ζωής στην Λευκάδα.

Η Ρενάε αναφέρει πως δουλεύει από το σπίτι, βλέποντας την κόρη της να παίζει στο χώμα. Υπενθυμίζεται πως η Ρενάε εργάζεται στον χώρο των δημοσίων σχέσεων ενώ ο σύζυγός της διατηρεί μια επιχείρηση ζωγραφικής και διακόσμησης.

Το μόνο που της λείπει είναι η ευκολία στις εφαρμογές delivery φαγητού και των σούπερ μάρκετ.

«Μου λείπει να μπορώ να προμηθευτώ οποιοδήποτε υλικό μέσα σε 20 λεπτά» αναφέρει αλλά τονίζει πως χαραμίζει αυτήν την ανάγκη για την ομορφιά της Λευκάδας.

«Ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε πολύ καλύτερα. Δεν έχει σημασία να κερδίζεις περισσότερα χρήματα, αλλά να χρειάζεσαι λιγότερα και να επιλέγεις έναν διαφορετικό τρόπο ζωής», καταλήγει η μητέρα.