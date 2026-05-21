Δραπετσώνα: Η δραματική επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά στο διαμέρισμα – Βίντεο από τις φλόγες και τις εκρήξεις

Από φιάλη υγραερίου φαίνεται πως ξεκίνησε η πύρινη κόλαση στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου
Κλαούντιο Σούμπασι
Ολική καταστροφή στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα, όπου ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα της Πέμπτης (21.05.2026) με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που σας εξασφάλισε το newsit.gr από τα πρώτα δραματικά λεπτά, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα το διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην πολυκατοικία της Δραπετσώνας, ενώ φλόγες ξεπηδούν στο μπαλκόνι από το εσωτερικό του διαμερίσματος.

Σε άλλα πλάνα φαίνονται οι πυροσβέστες να τρέχουν, προσπαθώντας να σβήσουν τις φλόγες που απειλούν και άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φιάλη υγραερίου, ωστόσο αναμένεται το πόρισμα της πυροσβεστικής που θα αναδείξει τα ακριβή αίτια.

Η μητέρα με τον γιο της που έμεναν στο διαμέρισμα, εκκένωσαν άμεσα, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για την υγεία τους.

Συνολικά πάνω από 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα επιχείρησαν στη φωτιά που ξέσπασε στην πολυκατοικία, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης, γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα.

Φωτιά σε πολυκατοικία

Οι πυκνοί καπνοί «έπνιξαν» μέσα σε μια στιγμή όλη την πολυκατοικία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να την θέτουν υπό έλεγχο ώρες μετά.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση του κτιρίου, αν και ηλικιωμένη ένοικος διαμερίσματος στον 3ο όροφο αρνούνταν να εγκαταλείψει το σπίτι της.

Λίγη ώρα μετά και αφού χρειάστηκε μάσκα οξυγόνου, εγκατέλειψε την πολυκατοικία.

