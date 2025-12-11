Ελλάδα

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Ένοχος ξανά για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς

Δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό
Γαρυφαλλιά
Η δολοφονημένη Γαρυφαλλιά

Δεν έπεισε ούτε το Εφετείο Αιγαίου με τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού και εν έγκλημα που έγινε εν βρασμώ, ο δράστης της γυναικοκτονίας στη Φολέγανδρο, με θύμα την αδικοχαμένη Γαρυφαλλιά. Ο εισαγγελέας δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και κρίθηκε και πάλι ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου απέρριψε και το αίτημα των δικηγόρων του Δημήτρη Βέργου (του ανθρώπου που σκότωσε βίαια την σύντροφό του Γαρυφαλλιά,) για την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου αλλά και την καλή διαγωγή που έδειξε μετά την γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο και κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Το έγκλημα έγινε τον Ιούλιου του 2021 και αποκαλύφθηκε όταν η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία του νησιού. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή καθώς εκνευρίστηκε από τις λάθος οδηγίες που του έδωσε για να πάνε στην παραλία.

