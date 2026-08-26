Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη: 53χρονος σκότωσε τη γυναίκα του και ήπιε πετρέλαιο για να αυτοκτονήσει

Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη Ροδόπη. Ένας 53χρονος σκότωσε τη γυναίκα του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο, στο χωριό Διαλαμπή. Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 13:30 το μεσημέρι (26.08.2026) με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να εντοπίζουν τον 53χρονο να έχει αυτομαχαιρωθεί στην κοιλιά και να έχει καταναλώσει πετρέλαιο σε μία προσπάθεια να βάλει τέλος στη ζωή του.

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Λίγο πριν, ο 53χρονος είχε μαχαιρώσει την 44χρονη γυναίκα του με την οποία είχαν αποκτήσει τρία παιδιά, τα δύο πλέον ενήλικα και το άλλο 16 ετών.

Η μεγάλη κόρη κάλεσε την αστυνομία μετά τη δολοφονία της μητέρας της.

Το ζευγάρι, με καταγωγή από την Αλβανία, έμενε για πολλά χρόνια στη Διαλαμπή Ροδόπης. Η γυναίκα δούλευε στον τομέα του τουρισμού και φέτος βρισκόταν το καλοκαίρι στη Θάσο.

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Το καλοκαίρι του 2022 ο άντρας είχε καταγγελθεί για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που αφορούσε εξύβριση. Η γυναίκα βρισκόταν στην Κρήτη για σεζόν. Τότε είχε συλληφθεί αλλά με απόφαση της δικαιοσύνης αφέθηκε ελεύθερος.

Οι διωκτικές Αρχές πλέον ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η γυναικοκτονία, ενώ η σορός θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Ο 53χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος εκτός κινδύνου.

«Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς έφερε και αυτός τραύματα. Νοσηλεύτηκε στην χειρουργική κλινική και πριν από λίγο βγήκε από το χειρουργείο. Έχει τραύματα στην κοιλιά και είχε ρίξει πάνω του πετρέλαιο και είχε πιει πετρέλαιο. Οι γιατροί του νοσοκομείου κατέβαλαν κάθε προσπάθεια και ο άντρας τώρα θα έχει τις συνέπειες του νόμου για τις πράξεις του. Είναι η δεύτερη γυναικοκτονία μέσα σε λίγες μέρες και η 10η για φέτος» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος στο newsit.gr.