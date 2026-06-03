Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο 41χρονος παρακολουθούσε την Βασιλική όταν πήγε σε δικηγόρο να ζητήσει διαζύγιο – «Την χτυπούσε όσο ήταν έγκυος»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις της σοκαριστικής γυναικοκτονίας με θύμα την 39χρονη, που έχει συγκλονίζει ολόκληρη την Καλαμάτα και το πανελλήνιο. Η Βασιλική ζούσε υπό το καθεστώς φόβου του 41χρονου συζύγου της, ο οποίος τελικά έγινε ο δολοφόνος της.

Την ζήλευε, την έλεγχε, την παρακολουθούσε και την κακοποιούσε. Αυτή ήταν η ζωή της άτυχης Βασιλικής μαζί με τον 41χρονο σύζυγό της, με τον οποίο ήταν μαζί από τα σχολικά της χρόνια. Τελικά, παρόλο που προσπάθησε να πάρει διαζύγιο από τον 41χρονο, οι φόβοι της 39χρονης πρόλαβαν και έγιναν πραγματικότητα, με εκείνη να γίνεται θύμα γυναικοκτονίας μέσα στο σπίτι στην Καλαμάτα, και δράστης να είναι ο πατέρας των παιδιών της.

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Σύμφωνα με νέα στοιχεία για την συγκλονιστική υπόθεση, που αποκάλυψε η εκπομπή Live News, η Βασιλική είχε επισκεφτεί δικηγόρο στην Καλαμάτα, προκειμένου να πάρει διαζύγιο από τον 41χρονο. Η 39χρονη είχε μώλωπες, χτυπήματα και μελανιές με αποτέλεσμα η δικηγόρος να αντιληφθεί αμέσως ότι επρόκειτο για θύμα κακοποίησης.

Η δικηγόρος μιλώντας στο Live News, ανέφερε ότι θυμάται ακόμα τα σημάδια της κακοποίησης στα χέρια της γυναίκας. Η εξομολόγηση της 39χρονης την είχε συγκλονίσει. «Πριν από περίπου 20 με 25 ημέρες η 39χρονη απευθύνθηκε σε εμένα προκειμένου να λάβει νομική υποστήριξη. Σκοπός της ήταν να μάθει πώς πρέπει να κινηθεί για να πάρει διαζύγιο».

Και συμπλήρωσε: «Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην Αστυνομία και να την βοηθήσω κι εγώ σε περίπτωση που έχει υποστεί κακοποίηση οποιουδήποτε είδους».

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Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος φαίνεται πως παρακολουθούσε την 39χρονη καθημερινά, ενώ είχε φτιάξει και ψεύτικο προφίλ στο Facebook για να βλέπει τις εικόνες των φίλων της και, πολλές φορές, εμφανιζόταν μπροστά της ξαφνικά.

«Η 39χρονη με κάλεσε πάλι την επόμενη μέρα και ήρθε και με βρήκε στα δικαστήρια. Εκεί, είδα κάποιον να μας κοιτάζει επίμονα και έντονα, σε σημείο που μου προκλήθηκε ανησυχία. Την ρώτησα εάν τον γνωρίζει, και όταν γύρισε και τον είδε, μου απάντησε: “Είναι ο άντρας μου“. Και αμέσως, τρομαγμένη, σηκώθηκε και έφυγε. Την παρακολουθούσε, απ’ ό,τι κατάλαβα», είπε η δικηγόρος της.

Ο ξάδερφος του 41χρονου από την πλευρά του είπε: «Ήταν το πιο ώριμο παιδί, το πιο καλό παιδί, από όλο μας το σόι. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπιόντουσαν πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα με τίποτα. Όλοι, εμείς, η οικογένεια, θα βάζαμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο, ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αυτός ο άνθρωπος να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή… κι αν δεν το παραδεχόταν, θα ήμουν σίγουρος ότι δεν το είχε κάνει αυτός. Ήταν ένα πράο παιδί, ένα ήρεμο παιδί. Ρωτήστε τους εργοδότες του, θα σας μιλήσουν για ένα άγγελο, όνομα και πράγμα».

«Μου είπε ”νομίζω, ότι κάτι μου δίνει, και αποκοιμιέμαι”»

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η δικηγόρος, η 39χρονη της είχε εκμυστηρευτεί πως πίστευε ότι 41χρονος της έδινε ηρεμιστικά ώστε εκείνη να κοιμάται. «Εγώ θα σας πω ενδεικτικά ότι όταν ήρθε στο γραφείο μου, μετά με πήρε τηλέφωνο, και μου είπε: ‘’Κυρία (…) με περίμενε από κάτω ο (σύζυγος)’’. Ήταν τρομαγμένη, ήταν πολύ κουρασμένη, γιατί ταυτοχρόνως έλεγε: ‘’Αχ τώρα μην έρθει και μπει μέσα στο γραφείο σας’’. Μου έλεγε και τέτοια. Γιατί της έψαχνε, το κινητό κι εμείς είχαμε επικοινωνήσει από το κινητό. Και της έψαχνε το κινητό, συνέχεια! Ακούστε, τι άλλο μου είπε.

Της λέω: ‘’Και πώς το ψάχνει το κινητό;’’. Μου λέει: ‘’Εγώ, στην ουσία κοιμάμαι στο μαξιλάρι μου. Όμως νομίζω, ότι κάτι μου δίνει, και αποκοιμιέμαι. Και μου παίρνει και το κινητό’’. Δηλαδή, αυτά είναι ανήκουστα. Πριν από μια βδομάδα περίπου, από τώρα κι ενώ ήμουν, στο ακροατήριο του Μονομελούς, ήρθε, με αναζήτησε στο δικαστήριο και μου είπε, χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, ότι: ‘’Να ξέρετε θα τα βρούμε με τον Τάδε. Δεν θα προχωρήσω’’.

Και θυμάμαι ότι και τότε ακόμα, την ακολουθούσε! Και εκεί που ήρθε, τον είδα Και μέσα στο ισόγειο στο δικαστήριο. Μετά έμαθα αυτό που έγινε. Την είχε παρακολουθήσει… Όχι, την παρακολουθούσε! Συνεχώς! Επίσης, με ρωτούσε, κάνα – δυο φορές που με είχε πάρει τηλέφωνο, με ρωτούσε αν ξέρω κάπου να δουλέψει. Οποιαδήποτε δουλειά! Οποιαδήποτε δουλειά».

Νέα αποκάλυψη

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές έχουν στα χέρια τους σκληρό δίσκο με ηχητικές καταγραφές μέσα από το σπίτι του 41χρονου και της 39χρονης στην Καλαμάτα.

Υπενθυμίζεται ότι ο γυναικοκτόνος, παρακολουθούσε στενά τη σύζυγό του. Είχε εγκαταστήσει σύστημα GPS στο αυτοκίνητο της Βασιλικής, για να ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται, Επίσης, είχε τοποθετήσει «κοριούς» στο σπίτι για να γνωρίζει τί συμβαίνει τις ώρες που λείπει.

Αυτό φαίνεται να είναι και το «κλειδί» των ερευνών της αστυνομίας η οποία εξετάζει τα ηχητικά αρχεία που έχουν καταγραφεί. Μάλιστα, ψάχνουν να βρουν αν υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο και από τη στιγμή της στυγερής δολοφονίας της 39χρονης.

Το «κρυφό» βιντεοκλίπ

Η 39χρονη, είχε μια μοναδική αγάπη στην οποία έβρισκε διέξοδο και ένιωθε ελεύθερη, τον χορό! Είχε μεγάλο πάθος για τον χορό, ωστόσο ο 41χρονος φαίνεται πώς δεν ενέκρινε όλα όσα σχετίζονταν με το χόμπι της.

Παρόλο που σύμφωνα με μαρτυρίες, ο σύζυγός της την πήγαινε σε μαθήματα χορού, την εκφόβιζε από τη ζήλια του με αποτέλεσμα η Βασιλική να κρύβει μία πτυχή του εαυτού της για να μην τον εξαγριώσει.

Μάλιστα, όπως προέκυψε, η 39χρονη είχε συμμετάσχει σε σατιρικό βιντεοκλίπ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο είχε δώσει ψεύτικα στοιχεία για να μην την αντιληφθεί ο άντρας της και μετέπειτα δολοφόνος της.

Ο δημιουργός του βιντεοκλίπ, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε: «Εγώ ήμουν σε μια φάση που ως σκηνοθέτης, film maker, αποφάσισα να κάνω κάποια καινούρια βήματα. Δηλαδή να μπω στη διαδικασία να συνθέσω ένα τραγούδι σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σατιρικό, έτσι ώστε να προβάλω αυτό που συνέβη γενικότερα στην Ελλάδα. Οπότε ήρθα σε επικοινωνία με έναν σκηνοθέτη απ’ την Καλαμάτα, ο οποίος ανέλαβε τη δεύτερη θέση του σκηνοθέτη, και μου λέει “θα ψάξουμε να βρούμε κάποιες κοπέλες απ’ την Καλαμάτα να το κάνουμε”. Οπότε αυτός ήρθε σε επικοινωνία με τη (σχολή χορού) στην Καλαμάτα».

«Μου προτείνανε κάποια πρόσωπα και απ’ τα πρόσωπα που μου προτείνανε, επέλεξα αυτές τις τρεις κοπέλες που παίζουνε στο βίντεο κλιπ. Και μία εξ αυτών ήταν και η Βασιλική. Αυτό που κατάλαβα ότι δεν πήγαινε καλά, ήταν γιατί είχε ένα Instagram το οποίο ήταν περίεργο, είχε άλλο όνομα. Μου είπε ότι το κρύβει απ’ τον άντρα της γιατί ζήλευε πολύ… μέχρι εκεί ρε παιδί μου. Γιατί αν μάθαινε ο άντρας της ότι έχει ένα Instagram που ασχολείται και δείχνει αυτά τα πράγματα, ότι μπορεί κάτι να πήγαινε στραβά ας πούμε. Τη ρώτησα μετά και της λέω: “Ρε φίλε, αν έχεις κάποιο πρόβλημα με το Instagram ή μήπως ο άντρας σου αντιδράσει κάπως;”. “Όχι”, μου λέει, “το ξέρει”, μου λέει. “Δεν θα έχει πρόβλημα, έχει συναινέσει σε αυτό“», συνέχισε.

«Αναζητούσε δουλειά, μου το είχε πει και μένα. Μου λέει: “Μήπως ξέρεις κάποια δουλειά να παίζω εκεί στην Καλαμάτα και αυτά; Πέρα απ’ το βίντεο κλιπ”. Το βίντεο κλιπ τι ήτανε τώρα ας πούμε… ένα μεροκάματο ας πούμε», τόνισε κλείνοντας.

Απευθύνθηκε σε ειδικούς

Την ίδια ώρα, άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού είπε στο Live News, ότι μέχρι προχθές, δεν είχε δει με τα μάτια του, κανέναν από τους τσακωμούς τους. Σε καφετέρια της Καλαμάτας όμως, η αντίστροφη μέτρηση για το έγκλημα, είχε ήδη ξεκινήσει. «Κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι. Στην καφετέρια δεν ασχολείται κανένας, δεν σηκώθηκε να του χώσει μία, ας πούμε, μπροστά στον κόσμο. Την πήρε και φύγανε, και συνέχισαν στο σπίτι», αναφέρει μαρτυρία.

Η 39χρονη έμενε τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο σπίτι, κλεισμένη στον εαυτό της. Μόνη και απροστάτευτη, μαζί με τα δύο παιδιά της. Λόγω φόβου, είχε απευθυνθεί πριν από περίπου έναν χρόνο για βοήθεια, στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών, της Καλαμάτας. «Εμείς είμαστε εδώ, για να σχεδιάσουμε και το μετά. Για να κάνουμε πιο εύκολη το κομμάτι της εξόδου της, από μία κατάσταση ομηρίας», είπε υπάλληλος του Κέντρου.

Την ίδια ώρα, φίλοι της Βασιλικής εξήγησαν ότι γνώριζαν για την κακοποίηση της 39χρονης, ωστόσο η ίδια δεν παραδεχόταν ότι εκτός από ψυχολογική κακοποίηση δεχόταν και σωματική. Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, εκείνη ήθελε να τον εγκαταλείψει αλλά την τελευταία στιγμή έκανε πίσω γιατί ντρεπόταν.

Παράλληλα, φίλη της 39χρονης είπε στην εκπομπή: «Πολλές φορές μου το έλεγε το συγκεκριμένο μήνυμα, ακριβώς έτσι. Μου έλεγε ότι ”δεν ξέρεις ακριβώς τι περνάω και δεν θέλω να σου λέω. Γιατί, όχι ότι δεν σε εμπιστεύομαι, αλλά δεν θέλω να με λυπάσαι”, μου λέει, ”και στεναχωριέμαι, δεν θέλω να τα κουβεντιάζω”. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τι περνάω. Και ότι ήθελε να φύγει. Και ότι φοβάται, γι’ αυτό δεν φεύγει. Δεν ήταν ξύλο για κάτι που μπορεί να γινόταν σοβαρό. Ήταν κάτι σαν να παίρνεις ένα χάπι την ημέρα, κάπως έτσι. Τώρα το πόσο συχνά γινόταν… γινόταν αρκετά συχνά μου είχε πει.

Η Βασιλική έψαχνε πολύ, δηλαδή, θα πήγαινε στο κέντρο (γυναικών) θα ρώταγε, θα ρώταγε κάποιο δικηγόρο. Ασχολιόταν δηλαδή να ξέρει όλες τις περιπτώσεις, τι μπορεί να κάνει… Αλλά παραπέρα δεν προχώραγε, να πάρει την απόφαση. Είχαν καλέσει από την αστυνομία ναι. Κι ότι αυτή μετά όμως ότι δεν παραδέχτηκε κάτι, γιατί φοβόταν τι θα γίνει, τι θα ακολουθήσει. Είχαν πάρει κάποιοι από τον χορό τηλέφωνο (την αστυνομία). Μου λέει ”εντάξει, δεν μπορούσα να παραδεχτώ”. ”Δεν μπορούσα να παραδεχτώ δηλαδή, ότι ”αυτά που είπαν αυτοί, ενώ είχαν δίκιο” μου λέει. ”Δεν μπορούσα να παραδεχτώ”», γιατί αυτή φοβόταν, γιατί και στην αστυνομία να πάει ότι αυτός θα τη βρει και ότι θα της κάνει κακό».

«Έφτασε στα αυτιά μας ότι με το σύντροφό της δεν περνάει καλά, ότι τη χτυπάει και τα λοιπά. Οπότε πήρα το θάρρος εγώ, μαζί με μία μαθήτρια που την ήξερε πιο πολύ, την πιάσαμε μια μέρα, πήγαμε για καφέ κρυφά και αυτή άρχισε και μας έλεγε διάφορα σκηνικά που συμβαίνουνε στο σπίτι. Και μας είχε πει ότι αν δείτε ότι δεν έρχομαι, δεν, δεν, δεν, πάει να πει ότι κάτι έχει γίνει. Έρχεται μια μέρα, λοιπόν, δεν έρχεται, η Βάσω, την παίρνανε τηλέφωνο, δεν σήκωνε τηλέφωνα, τίποτα. Και παίρνουμε εμείς πρωτοβουλία και παίρνουμε την αστυνομία και τους λέμε: ξέρουμε αυτά, και αυτά, και αυτά τα σκηνικά. Δεν το σηκώνει η κοπέλα, δεν έχει έρθει για μάθημα. Μένει εκεί. Η αστυνομία πήγε και μας πήρε μετά τηλέφωνο. Είπε η κοπέλα αρνήθηκε, δεν γινόταν τίποτα μες στο σπίτι. Άνοιξε η κοπέλα η Βάσω, χτυπημένη, εννοείται, και η αστυνομία μάς λέει: ”μην ανακατεύεστε γιατί θα μπλέξετε”».

«Την απειλούσε, με το παραμικρό. Ότι ”αν μιλήσεις θα σε σκοτώσω, αν φύγεις θα σε σκοτώσω”. Δηλαδή και τελικά το έκανε, ας πούμε. Γι’ αυτό έχουμε σοκαριστεί σήμερα. Εγώ, στη Βάσω είχα πει, όταν πήγαμε για καφέ και μας εξομολογήθηκε όλα αυτά που είχαν γίνει, της είχα πει, της λέω ”αν θέλεις, τώρα, ή πιο οργανωμένα να πάμε σπίτι σου να πάρεις τα παιδιά, έχω σπίτι να σε στείλω, μπορούμε να σε εξαφανίσουμε”, της λέω. ”Θέλεις; Να εξαφανιστείς;” Φοβόταν πάρα πάρα πολύ να κάνει κίνηση αυτό το κορίτσι. Και το έλεγε από τότε, ότι θα τη σκοτώσει».

Συγκλονίζει η θεία της

Μιλώντας από την πλευρά της η θεία της 39χρονης, έκανε λόγο για «ένα πολύ καλό παιδί», η οποία θα «έπρεπε να έχει πάει να της ζητήσει βοήθεια». Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βασιλική είχε «χάσει» τους δύο γονείς της και είχε μοναδικό στήριγμα την αδερφή της. Η θεία των δύο γυναικών, ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει τίποτα από όσα έχει υποστηρίξει ο 41χρονος δολοφόνος της ανιψιάς της.

Συντετριμμένη και με δάκρια στα μάτια είπε: «Πριν χρόνια η μαμά της, μου είχε πει “την ζηλεύει πολύ”, όπως και η αδερφή της. Εγώ προφανώς δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, οι γονείς της ζούσαν. Κακώς που η Βασιλικούλα δεν ήρθε σε μένα, να μου ζητήσει βοήθεια. Τώρα θα ζούσε. Αυτός δούλευε σε ένα ξενοδοχείο και την είχε πάρει κοντά να δουλέψουν μαζί. Αυτός την παρακολουθούσε και σε τρεις μέρες η Βασιλική παραιτήθηκε από την ντροπή της. Ο 41χρονος την παρακολουθούσε όλο το βράδυ έξω από την δουλειά της.

Η Βασιλικούλα και η αδερφή της ήταν πολύ καλά παιδιά. Εγώ δεν πιστεύω αυτά που λένε. Γιατί δεν ήρθε να μου πει “θεία περνάω αυτά”. Εγώ θα την βοηθούσα», είπε η θεία.

Ο πόνος, για τους στενούς συγγενείς της δολοφονημένης γυναίκας, αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα της Τετάρτης (03.06.2026), κατά τη διάρκεια της κηδείας της. Ο 49χρονος που ομολόγησε το στυγερό έγκλημα, θα απολογηθεί αύριο το πρωί, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Τα δύο παιδιά της 39χρονης παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο παιδιά ενημερώθηκαν σήμερα, παρουσία παιδοψυχολόγου, για τα όσα συνέβησαν.