Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο που οδηγούσε τουρίστας χτύπησε σε σταθμευμένο και τούμπαρε

Επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/7/2026) στον Καλαθά στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε τουρίστας προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια αναποδογύρισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα έχοντας τις αισθήσεις του και στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

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Στο σημείο κλήθηκαν επίσης 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η επέμβασή τους.

Η κυκλοφορία διακόπηκε πλήρως ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούν οι αρχές.