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Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο που οδηγούσε τουρίστας χτύπησε σε σταθμευμένο και τούμπαρε

Ο οδηγός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο
τροχαιο χανια
flashnews.gr
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Επικίνδυνο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/7/2026) στον Καλαθά στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε τουρίστας προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια αναποδογύρισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα έχοντας τις αισθήσεις του και στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείο κλήθηκαν επίσης 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί η επέμβασή τους.

Η κυκλοφορία διακόπηκε πλήρως ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.

τροχαιο χανια
flashnews.gr
τροχαιο χανια
flashnews.gr
τροχαιο χανια
flashnews.gr
τροχαιο χανια
flashnews.gr
τροχαιο χανια
flashnews.gr

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούν οι αρχές.

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