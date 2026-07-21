Πλαταμώνας: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με καδρόνια και καρέκλες, μαχαιρώθηκε ανήλικος

Ακόμα ένα βίαιο περιστατικό συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων εκτυλίχθηκε στον Πλαταμώνα, με βίντεο να δείχνει τι στιγμή που ανήλικοι χρησιμοποιούν καδρόνια και καρέκλες για να δείρουν ο ένας τον άλλον.

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου (18/7/2026), στο κέντρο του Πλαταμώνα, όταν μια ομάδα νεαρών πιάστηκε στα χέρια. Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου μέσα σε λίγα λεπτά και βίντεο από τη συμπλοκή φανερώνει τη μεγάλη έκταση που πήρε ο τσακωμός.

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Ένας ανήλικος μάλιστα μαχαιρώθηκε. Σύμφωνα με τον πατέρα του ανήλικου που φαίνεται να δέχτηκε την επίθεση, εκείνος μαχαιρώθηκε όταν περνούσε τυχαία από την περιοχή με την παρέα του.

«Κατευθυνόταν προς το σπίτι και κοντοστάθηκαν πάνω σε έναν καυγά και κάθισαν να δουν τι συμβαίνει. Εκεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ένας από τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή τον πλησίασε από πίσω και του κατάφερε το χτύπημα στο δεξί μηρό».

Τι λέει στο MEGA νεαρός που ξυλοκοπήθηκε άγρια από ανήλικους και από ένα πρώην μέλος συμμορίας

Νεαρός που στο παρελθόν ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα συνομηλίκων του, περιγράφει στην κάμερα του MEGA τον εφιάλτη.

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«Ξαφνικά και τα τέσσερα άτομα ξεκινάνε να με χτυπάνε, φουλ δυνατά, κλωτσιές, μπουνιές. Πάρα πολύ μίσος, πάρα πολύ μίσος. Και ξαφνικά όπως ένιωθα όλες αυτές τις κλοτσιές και τις μπουνιές βγάζει κάποιος το μαχαίρι και αρχίζει να με μαχαιρώνει στο χέρι. Ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό για μένα».

Για κάθε παιδί που δέχεται επίθεση, υπάρχουν κάποιοι που αναλαμβάνουν το ρόλο του δράστη. Ένας από αυτούς μιλάει αποκλειστικά στο MEGA, περιγράφοντας τη στιγμή που τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο έναν άλλον ανήλικο.

«Ήμουν σε μια παρέα, ήμασταν 6 -7 άτομα και αρχίσαμε να χτυπάμε ένα παιδί, χωρίς λόγο. Ήρθε η αστυνομία, μας σταμάτησε. Ποια ήταν η αφορμή είχε στείλει μήνυμα σε μια κοπέλα. Πήγα τον βρήκαν, τον μαχαίρωσα, τον χτύπησα».

Στον Πλαταμώνα, η Αστυνομία συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων προκειμένου να ταυτοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο του Σαββάτου.