Ηλεκτρικά πατίνια: Απαγόρευση στους ανηλίκους και ηλεκτρονικό μητρώο για όλα τα οχήματα

Νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, με βασική αλλαγή την απαγόρευση χρήσης τους από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, προωθεί η κυβέρνηση, θέτοντας στο επίκεντρο την οδική ασφάλεια. Οι σχετικές διατάξεις εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον «Προσωπικό Βοηθό ΑμεΑ».

Η αύξηση των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται ηλεκτρικά πατίνια, κυρίως με ανήλικους οδηγούς, οδήγησε στην αυστηροποίηση των κανόνων, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος των παρεμβάσεων είναι η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των ανηλίκων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μέσω ενός πιο οργανωμένου πλαισίου ελέγχων και κυρώσεων.

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«Βλέποντας τα στοιχεία της Τροχαίας το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρατηρήσαμε ότι τα ηλεκτρικά πατίνια είναι αίτιο για ατυχήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο ανήλικους συμπολίτες μας», ανέφερε ο Γιώργος Κώτσηρας, παρουσιάζοντας την Τρίτη (21.07.2026) στη Βουλή τις πέντε βασικές αλλαγές.

Με το νέο πλαίσιο, θα απαγορεύεται η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η πώληση, η εκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους σε ανηλίκους της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας.

«Προκειμένου να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα, κατά κύριο λόγο των ανήλικων συμπολιτών μας, φέρνουμε πέντε σημαντικές προσθήκες στο υφιστάμενο πλαίσιο», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.

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Υποχρεωτική ασφάλιση και ταυτοποίηση

Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα πρέπει πλέον να φέρουν κατά την οδήγηση νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς και αποδεικτικό ασφάλισης. Καθίσταται, επίσης, υποχρεωτική η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

Αυστηρότερες θα είναι και οι κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι νέες ρυθμίσεις συμπληρώνουν τις ήδη ισχύουσες υποχρεώσεις για τη χρήση κράνους, την απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και την κατάλληλη σήμανση ή ενδυμασία κατά τις βραδινές ώρες.

Ηλεκτρονικό μητρώο πατινιών

Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου αποτελεί η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, στο οποίο θα καταγράφονται τα ηλεκτρικά πατίνια, οι ιδιοκτήτες τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε οχήματος.

Σύμφωνα με τον Γιώργος Κώτσηρα, το μητρώο θα διευκολύνει τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών και θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς και της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων.

«Ο συνδυασμός ενός πιο αυστηρού πλαισίου με έναν κυρωτικό και έναν ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να διαπιστώνει τυχόν παραβάσεις, αποτελεί σημαντικό εργαλείο που η Ελληνική Πολιτεία ήδη αξιοποιεί», τόνισε.

Ο αναπληρωτής υπουργός χαρακτήρισε τις διατάξεις «ένα ακόμη βήμα» για την προστασία των πολιτών και τη διαμόρφωση ισχυρότερης κουλτούρας οδικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η αυστηροποίηση των κανόνων θα πρέπει να συνοδεύεται από συστηματικούς ελέγχους.