Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη στην Αττική και άλλες περιοχές

Σε εφαρμογή τίθενται αύριο, Τετάρτη (22.07.2026), έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο καύσωνας και οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας δημιουργούν συνθήκες αυξημένης θερμικής καταπόνησης. Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται υποχρεωτική παύση συγκεκριμένων υπαίθριων εργασιών τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, ενώ παράλληλα θεσπίζονται διευκολύνσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Το νέο πλαίσιο ενεργοποιείται καθώς ο καύσωνας κορυφώνεται, με τις υψηλές θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στην Αττική, τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε υπαίθριες χειρωνακτικές εργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου για την υγεία τους κατά τις ώρες της μέγιστης θερμικής επιβάρυνσης.

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Σύμφωνα με την εγκύκλιο, καθίσταται υποχρεωτική η διακοπή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Η αναστολή ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησης και καλύπτει και τους εργαζόμενους μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Για τις επιχειρήσεις delivery προβλέπεται διακοπή των διανομών με δίκυκλα, ενώ επιτρέπεται η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα και η μεταφορά τους με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

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Από την εφαρμογή του μέτρου εξαιρούνται κρίσιμες κοινωνικές υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές και το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές. Ωστόσο, και στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, καθώς και η κατάλληλη προσαρμογή του χρόνου εργασίας.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν δυνατότητα τηλεργασίας σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον το αντικείμενο της εργασίας τους το επιτρέπει. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι εργοδότες στις περιοχές όπου ισχύουν τα έκτακτα μέτρα απαλλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση προδήλωσης κάθε σχετικής μεταβολής στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η εγκύκλιος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, καθώς η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης εργασιών.

«Καμίνι η χώρα», στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για την εξέλιξη του κύματος ζέστης, επισημαίνοντας ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φθάσουν τους 43 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες διατηρούν σε επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές.

Σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική και οι Ενοπλες Δυνάμεις, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες δημιουργούν πολύ μεγάλο κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προειδοποίησε ότι η Τετάρτη (22.07.2026) αναμένεται να είναι μία εξαιρετικά δύσκολη ημέρα, εξαιτίας του συνδυασμού πολύ υψηλών θερμοκρασιών, ενισχυμένων ανέμων και ιδιαίτερα χαμηλών επιπέδων υγρασίας. Οι συνθήκες αυτές, όπως επισημάνθηκε, διαμορφώνουν περιβάλλον ακραίας επικινδυνότητας.

Για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού συνεδρίασαν την Τρίτη (21.07.2026), παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και στη συνέχεια το Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συγκλήθηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου.

«Το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής», ανέφερε ο κ. Τουρνάς. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες «που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά».

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών, σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, επιπέδου 4, βρίσκονται εκτεταμένες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας,