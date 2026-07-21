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Ελλάδα

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 60χρονο που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή και θα απολογηθεί την Πέμπτη
Επίθεση στην Ακρόπολη
Επίθεση στην Ακρόπολη / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και δύο πλημμελήματα άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, κοντά στην Ακρόπολη.

Σε βάρος του 60χρονου που έκανε την επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε ενώπιον Τακτικού Ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/07/2026) στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων για τον Ιερό Βράχο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης επιτέθηκε απρόκλητα στους δύο Αμερικανούς επισκέπτες, τραυματίζοντας σοβαρότερα τον άνδρα στο χέρι, ενώ η γυναίκα υπέστη ελαφρύτερα τραύματα στα πόδια.

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