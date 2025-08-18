Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Με 15 μαχαιριές έσφαξε την 47χρονη ο 28χρονος – «Με συκοφαντούσε, τρελαινόμουν και πήγα να τη σκοτώσω»

Συγκλονίζει η άγρια γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι. Δράστης του στυγερού εγκλήματος ο 28χρονος άνδρας και θύμα η 47χρονη. Η δολοφονία έγινε στην οδό Ρουμπέση, νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (18.08.2025). Ο δράστης ήταν κυνικός ομολογώντας στους αστυνομικούς πως σκότωσε τη γυναίκα επειδή τον είχε «διαβάλει σε όλους» και «τρελαινόταν».

Οι πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση της γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι αναφέρουν πως ο 28χρονος και η 47χρονη είχαν γνωριστεί πριν από μερικούς μήνες, τον Ιανουάριο, στο συσσίτιο της εκκλησίας, καθώς και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.

Όπως μετέδωσε το MEGA, ο 28χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως συνευρέθηκε δύο φορές ερωτικά με τη 47χρονη και στη συνέχεια, ανέφερε, πως για πέντε μήνες δεν είχαν καμία επικοινωνία.

«Τον τελευταίο καιρό είχε διαρκώς νεύρα»

Ο νεαρός ισχυρίστηκε επίσης, πως η γυναίκα τον προσέβαλε συχνά και είχε μιλήσει αρνητικά για εκείνον στους φίλους του, με αποτέλεσμα εκείνοι να τον μπλοκάρουν από τα social media.

Έτσι, ο ίδιος αποφάσισε να τη συναντήσει ώστε να τη ρωτήσει τι έχει πει στους φίλους του.

Μάλιστα, η 47χρονη τον περασμένο Μάρτιο είχε απευθυνθεί στις Αρχές και είχε καταγγείλει πως ο 28χρονος την παρακολουθούσε. Μάλιστα, οι αστυνομικοί τού είχαν κάνει τότε συστάσεις.

Το χρονικό της άγριας γυναικοκτονίας

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ, τη Δευτέρα όταν ένας περίοικος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε πως ένας νεαρός άνδρας κυνηγούσε μία γυναίκα στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι και τη μαχαίρωνε.

Η γυναίκα εντοπίστηκε τελικά νεκρή μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας της.

Όπως προέκυψε, δράστης ήταν ένας 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη.

Το μένος του φαίνεται πως ήταν πολύ μεγάλο, καθώς την κατακρεούργησε με 15 μαχαιριές, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.

Το ζευγάρι φαίνεται πως είχε γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο γιατί και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.