Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με κατεβασμένο το κεφάλι έφτασε στον ανακριτή ο 40χρονος – Επιμένει πως «θόλωσε» από ζήλια

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (26.08.2025) έφτασε στον ανακριτή ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο. Με κατεβασμένο το κεφάλι, δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ενώ η φρουρά του άνοιγε τον δρόμο.

Για να μην τον λιντσάρουν οι εξαγριωμένοι γείτονες, φίλοι και συγγενείς του, ο 40χρονος μπήκε στα δικαστήρια του Βόλου από την πίσω πόρτα. Η αστυνομία μάλιστα του είχε φορέσει και αλεξίσφαιρο. Ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος για την γυναικοκτονία της συζύγου του, μπροστά στα παιδιά του αν και ρίχνει την ευθύνη στο θύμα λέγοντας πως τον απατούσε και είχε προκλητική στάση.

Στις 11:00 θα ξεκινήσει και η κηδεία της 36χρονης μητέρας που άφησε την τελευταία της πνοή στην είσοδο της πολυκατοικίας τους στον Βόλο. Το θύμα θα κηδευτεί στην γενέτειρά του, την Αλβανία. Η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού «υποσχέθηκε» πως θα της φορέσει μία λευκή φούστα για να είναι πανέμορφη στο τελευταίο ταξίδι της.

«Δεν ήξερα τι έκανα»

Ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα «πατήσει» στην πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε στις αρχές του καλοκαιριού αλλά και στον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, δηλώντας πως θέλει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Στην κατάθεσή του φέρεται πως διαψεύδει κατηγορηματικά τα παιδιά του που δήλωσαν πως ανέκαθεν ήταν βίαιος με την σύζυγό του, βασίζοντας τα όσα λέει στο ότι ποτέ δεν του έκανε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 40χρονος αν και στην αρχή φαινόταν αμετανόητος, πλέον ζητά συγγνώμη και αναφέρει πως σκότωσε την γυναίκα του εν βρασμώ.

Στην κατάθεσή του, φέρεται πως είπε ότι ο γάμος τους κατέρρευσε το περασμένο Πάσχα, όταν έμαθε ότι η 36χρονη διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα ανέφερε ότι άρπαξε από το μπαλκόνι ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν στην οικογένεια για ψησταριά και την σκότωσε χωρίς να το καταλάβει.

Στο υπόμνημα δήλωσε πως θα ήθελε να ήταν εκείνος στη θέση της συζύγου του και πως σκέφτηκε να αυτοκτονήσει μέσα στο κρατητήριο.