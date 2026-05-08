Ελλάδα

Κηφισιά: Στη φυλακή ο Πακιστανός διανομέας που πετούσε πέτρες σε περαστικούς – «Θύμωνα με τον κόσμο που με έβριζε»

«Πολλές φορές όταν έδινα τις παραγγελίες οι πελάτες μου μιλούσαν άσχημα και με έβριζαν. Αυτό μου προκαλούσε νεύρα»
Ο Πακιστανός ντελιβεράς που πετούσε πέτρες
Ο Πακιστανός ντελιβεράς που πετούσε πέτρες
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο Πακιστανός ντελιβεράς μετά την απολογία σε ανακριτή και εισαγγελέα για την αναίτια επίθεση σε περαστικούς με πέτρες κυρίως στην περιοχή της Κηφισιάς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό κάποιων εξ αυτών, με μια διερχόμενη γυναίκα να νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο κεφάλι.

Ο κατηγορούμενος ντελιβεράς, που είχε σκορπίσει τον τρόμο στην Κηφισιά, σύμφωνα με πληροφορίες απέδωσε την πράξη του στο «θυμό του» από την απαξιωτική συμπεριφορά του κόσμου και ζήτησε συγγνώμη στα θύματα. 

«Πολλές φορές όταν έδινα τις παραγγελίες οι πελάτες μου μιλούσαν άσχημα και με έβριζαν. Αυτό μου προκαλούσε νεύρα. Στη συνέχεια άρπαζα πέτρες και πετούσα χωρίς να ξέρω ότι υπήρχαν περαστικοί, γιατί ήμουν θυμωμένος», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος.

Ο Πακιστανός που κατηγορείται για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα, σκόρπισε τον τρόμο στην Κηφισιά πετώντας πέτρες σε περαστικούς, ενώ οδηγούσε μηχανή κι έκανε διανομές.

Ο 28χρονος διανομέας βαρύνεται με τα αδικήματα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, επικίνδυνης βλάβης κατά αδύναμου ανθρώπου αλλά και για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, πρόκληση βλάβης σε ξένη περιουσία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
102
72
65
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
H Παπαστράτος στο Delphi Economic Forum 2026: Με επίκεντρο τον άνθρωπο, τις δεξιότητες και την υπεύθυνη καινοτομία
Με ουσιαστική παρουσία στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η Παπαστράτος ανέδειξε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσoυν οι σύγχρονες επιχειρήσεις στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας, της ηγεσίας, της προστασίας των νέων και της βιώσιμης καθημερινότητας.
H Παπαστράτος στο Delphi Economic Forum 2026: Με επίκεντρο τον άνθρωπο, τις δεξιότητες και την υπεύθυνη καινοτομία
Newsit logo
Newsit logo