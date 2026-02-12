Hellenic Train: Αναστέλλονται δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη και στο τρένο του Πηλίου

Αναστέλλονται έως και τις 31 Μαρτίου τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 3632, 1634, 3633 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Όπως ενημερώνει η Hellenic Train, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της εταιρείας στο εν λόγω τμήμα, τα οποία θα πραγματοποιούν στάσεις σε Σιδηρόκαστρο, Νέο Πετρίτσι, Βυρώνεια, Ομαλό Κερκίνης, Μανδράκι, Λιβάδια Κερκίνης, Ροδόπολη, Καστανούσα, Μουριές και Κιλκίς.

Παράλληλα, λόγω έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών, από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου, αναστέλλονται τα δρομολόγια του τρένου του Πηλίου, τα οποία εκτελούνται τα Σαββατοκύριακα.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι στους επιβάτες που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, το αντίτιμο θα επιστραφεί ανάλογα με τον τρόπο αγοράς (μετρητά ή επιστροφή σε τραπεζική κάρτα), βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας επιστροφών.

Ωστόσο, ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 3800 και 3801 του τρένου του Πηλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.