Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας – Είχαν συγκεντρωθεί για διαμαρτυρία

Μία μικρή ένταση προκλήθηκε σήμερα το πρωί (6/5/2026) έξω από το Μέγαρο Μαξίμου όταν μία μερίδα φοιτητών πιάστηκε στα χέρια με την αστυνομία.

Περίπου 30 φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στην Ηρώδου Αττικού φωνάζοντας συνθήματα για την Παιδεία με αίτημα η κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αναθεώρηση Άρθρου 16 του Συντάγματος.

Όπως υποστηρίζουν δεν πρόκειται να δεχτούν να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία τους, να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά και να εξισωθούν τα πτυχία τους με αυτά των κολεγίων.

Βέβαια κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης σημειώθηκαν μικροεπεισόδια μεταξύ των φοιτητών και των αστυνομικών δυνάμεων, τα οποία έληξαν χωρίς να γίνει κάποια προσαγωγή.

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή του τσακωμού μεταξύ τους και οι αστυνομικοί που προσπαθούν να πάρουν το πανό που είχαν υψώσει οι φοιτητές.

