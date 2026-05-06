Ελλάδα

Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας – Είχαν συγκεντρωθεί για διαμαρτυρία

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή που αστυνομικοί προσπαθούν να πάρουν το πανό που είχαν υψώσει οι φοιτητές
επεισόδια
Τα επεισόδια έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία μικρή ένταση προκλήθηκε σήμερα το πρωί (6/5/2026) έξω από το Μέγαρο Μαξίμου όταν μία μερίδα φοιτητών πιάστηκε στα χέρια με την αστυνομία.

Περίπου 30 φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στην Ηρώδου Αττικού φωνάζοντας συνθήματα για την Παιδεία με αίτημα η κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αναθεώρηση Άρθρου 16 του Συντάγματος.

Όπως υποστηρίζουν δεν πρόκειται να δεχτούν να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία τους, να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά και να εξισωθούν τα πτυχία τους με αυτά των κολεγίων.

Βέβαια κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης σημειώθηκαν μικροεπεισόδια μεταξύ των φοιτητών και των αστυνομικών δυνάμεων, τα οποία έληξαν χωρίς να γίνει κάποια προσαγωγή.

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή του τσακωμού μεταξύ τους και οι αστυνομικοί που προσπαθούν να πάρουν το πανό που είχαν υψώσει οι φοιτητές.

Αυτοί διαμαρτύρονταν υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά, γενίκευση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η εξίσωση των πτυχίων τους με αυτά των κολεγίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
118
108
107
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τον πυροβόλησε έξι φορές και μετά τον κλωτσούσε - Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου
Η σκηνή έχει καταγραφεί σε βίντεο και αστυνομικοί που το είδαν σοκαρίστηκαν - Αύριο η κηδεία του 21χρονου - «Λευκά να βάλετε, όχι μαύρα», η προτροπή της οικογένειάς του
Ο 21χρονος που έχασε τη ζωή του
13
«Εκρηκτικό κοκτέιλ» ζέστης και αφρικανικής σκόνης - Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία από την Κυριακή
Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς την Ελλάδα κυρίως στις αρχές της εβδομάδας με τις συνθήκες να ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης
Ζέστη και αφρικανική σκόνη
Τα πρώτα λόγια του 54χρονου στους αστυνομικούς μετά τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο - «Έκανα αυτό που έπρεπε»
Ο 54χρονος είχε πάρει από την τρίτη ημέρα του θανάτου του παιδιού του την απόφαση να «σβήσει από τον χάρτη» τον νεαρό. «Τυχαία συναντηθηκα με τον συζυγο μου στο σημείο» είπε η γυναίκα του στην αστυνομία
Δολοφονία στην Αμμουδάρα 56
Newsit logo
Newsit logo