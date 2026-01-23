Ελλάδα

Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρομολόγια του προαστιακού στην Πάτρα λόγω εργασιών

Κάποια δρομολόγια θα αντικατασταθούν με λεωφορεία
τρένο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISS

Διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο (24/1/2026) στα δρομολόγια του προαστιακού της Πάτρας με κάποια να ακυρώνονται, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, εξαιτίας των κυκλοφορικών ρυθμίσεων, δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας της Hellenic Train: 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 12300, 12301 και 12302 στο τμήμα Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που εκτελούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

