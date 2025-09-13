Ελλάδα

«Η αδελφή του είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πάσχει από ψυχικό νόσημα και είναι επικίνδυνος», δήλωσε ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μερκουλίδης περιέγραψε όσα του είπε ο τραγουδιστής μερικές στιγμές πριν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Μία ημέρα μετά την επίσκεψη του στα δικαστήρια για να καταθέσει μηνύσεις ο Γιώργος Μερκουλίδης αποκάλυψε όσα του είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης  για τις στιγμές πριν από τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (12.09.2025) ο δικηγόρος του τραγουδιστή μίλησε για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη υπογραμμίζοντας ότι η αδελφή του ισχυρίστηκε ότι πάσχει από ψυχικό νόσημα και για αυτό έπρεπε να μπει στο Δρομοκαΐτειο. 

«Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, έπρεπε να διατάξει την εξέταση του Γιώργου. Δυστυχώς, ο θεσμός της ακούσιας νοσηλείας είναι προβληματικός στην Ελλάδα, διότι ένας συγγενείς Α ή Β βαθμού μπορεί να αιτηθεί και εύκολα μπορεί να κλείσει έναν άνθρωπο που δεν έχει πρόβλημα σε ψυχιατρική δομή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αιτήθηκε η αδελφή του, είπε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ότι ο Γιώργος πάσχει από ψυχικό νόσημα και είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους», σημείωσε ο δικηγόρος.

«Όταν λοιπόν συλλαμβάνεται και οδηγείται σε μία δημόσια δομή, καταλαβαίνεται ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Εκείνη την ημέρα, 14 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο στις 9 παρά 5 και μου λέει “Γιώργο, είναι ένα περιπολικό έξω από το σπίτι μου, μου χτυπήσανε το κουδούνι και από το θυροτηλέφωνο μου είπαν οι αστυνομικοί ότι υπάρχει εισαγγελική διάταξη να με πάνε σε δημόσια ψυχιατρική δομή, γιατί αιτήθηκαν οι αδελφές μου”», δήλωσε ακόμα ο Γιώργος Μερκουλίδης.

