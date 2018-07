Η «Αντιγόνη» ανεβαίνει με το πιο δυνατό μήνυμα από ποτέ! Η ομάδα ΘΕ.ΑΜ.Α προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση και όχι γκετοποίηση – video

Ο σκηνοθέτης της Αντιγόνης, Βασίλης Οικονόμου μίλησε στο newsit.gr για τις απαιτήσεις, τους στόχους της παράστασης, για τα προσωπικά του ερεθίσματα στο αρχαίο δράμα, αλλά και για τον καλλιτεχνικό ρατσισμό που βιώνει η ομάδα του.

Ο Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος συν-σκηνοθετεί την παράσταση με την Ελιάνα Περηφάνου, τόνισε στο newsit.gr, «η αναζήτηση απόδοσης δικαίου δίνει δύναμη στην Αντιγόνη να ξεπεράσει τα όρια της κοινωνίας της, αλλά και του ίδιου της του εαυτού… Κάθε ήρωας αναζητά τη σχέση του με την εξουσία και την ορίζει όπως επιθυμεί…

Η σκηνοθετική προσέγγιση είναι προσωποκεντρική και το «εγώ» αποτελεί το εργαλείο της κρίσης κάθε ήρωα: καθένας/καθεμία κατανοεί την αντίδραση του άλλου αλλά θα χαράξει μοναδική πορεία.

«Το αρχαίο δράμα για εμένα είναι η κύρια πηγή ερεθισμάτων μου για όλο το θέατρο. Σπούδασα Αρχαιολογία στην Αθήνα και το μεταπτυχιακό μου το έκανα στο Πανεπιστήμιο Πατρών με ειδίκευση στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο. Είναι η τρίτη φορά που σκηνοθετώ αρχαία τραγωδία στο πλαίσιο της ομάδας «ΘΕ.ΑΜ.Α.».

Το 2012 παρουσιάσαμε την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή στο Τορίνο στο Φεστιβάλ “Act for Acting”, το 2016 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου στο Εθνικό Θέατρο σκηνοθέτησα (και μετέφρασα) του «Πέρσες» του Αισχύλου. Επίσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο θέατρο Απόλλων της Σύρου έχω παίξει στην παράσταση «Έρημοι: Κασσάνδρα-Φιλοκτήτης» σε υπερκείμενα (βασισμένα στα αντίστοιχα αρχαία έργα) της Σοφίας Σταυρακάκη και της Απολλωνίας Τσαντά.

Η «Αντιγόνη» αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα όχι μόνο καλλιτεχνικά γιατί δίνεται η ευκαιρία στον κάθε σκηνοθέτη να δείξει μέσα από την οπτική του πως ερμηνεύει προσωπικά το θέμα της προσωπικής αξιοπρέπειας».

Η μεικτή ομάδα «ΘΕ.ΑΜ.Α.» προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση και όχι γκετοποίηση

Ο σκηνοθέτης και ιδρυτής της ομάδας «ΘΕ.ΑΜ.Α.» υποστήριξε πως «η ομάδα στοχεύει στην ισότιμη ανάδειξη του επαγγελματικού δικαιώματος του αναπήρου/ης ηθοποιού με εργαλεία τη συνεκπαίδευση και συναντίληψη. Ως μεικτή ομάδα (ανάπηροι και μη ανάπηροι ηθοποιοί) προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση και όχι γκετοποίηση. Το συγκεκριμένο έργο («Αντιγόνη») εντάσσεται σε αυτή τη φιλοσοφία καθώς η αυτοδιαχείριση και η υπεράσπιση του εαυτού μας στην κάθε μορφής κοινωνική επιταγή δημιουργούν τις βάσεις για αντιμετωπίζουμε τη «διαφορετικότητα» ως ζώσα κατάσταση και όχι ως πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό οι όροι «διαφορετικότητα» και «κανονικότητα» αποκτούν τη δέουσα αρνητική σημασία.

Οι θεατές έχουν κάθε δικαίωμα να ασκήσουν κριτική για την παράσταση. Απευθυνόμαστε ες όλους και σε όλες. παραπάνω, τίποτα λιγότερο.

«Εμείς κάνουμε θέατρο», ανέφερε ο ίδιος. «Δεν θέλουμε οι θεατές να έρθουν για να «συγκινηθούν» ως αποτέλεσμα φιλανθρωπίας ή οίκτου. Θα έρθουν για να δουν την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή. Έχουν κάθε δικαίωμα να ασκήσουν κριτική για την παράσταση. Σε όλους και όλες. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.

Για αυτό το λόγο οι παραστάσεις μας είναι καθολικά προσβάσιμες όχι μόνο στο δομημένο περιβάλλον αλλά και στο περιεχόμενο της παράστασης: Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα – Ακουστική περιγραφή – Υπέρτιτλοι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα – Προγράμματα σε i) μεγαλογράμματη σειρά ii) γραφή Braille iii) Qr code. Την καθολική προσβασιμότητα επιμελείται και πιστοποιεί η «Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών».

«Φυσικά και υπάρχει καλλιτεχνικός ρατσισμός», τόνισε χαρακτηριστικά στο Newsit ο σκηνοθέτης της παράστασης, Βασίλης Οικονόμου. Προσθέτοντας παράλληλα ότι, «Τον έχουμε βιώσει. Πάντα υπάρχουν όμως δύο πλευρές. Στοχεύουμε λοιπόν στην απάλειψή του.

Το θέατρο για μένα είναι το επάγγελμα μου, δεν είναι διέξοδος

Δεν το αποφασίζεις αν θα ασχοληθείς με το θέατρο. Είσαι έτοιμος από καιρό. Αν ασχοληθείς επαγγελματικά αποτελεί μία συγκυρία. Για μένα, όχι δεν είναι διέξοδος. Είναι το επάγγελμά μου.

Εκτός από σκηνοθέτης της παράστασης, ο Βασίλης Οικονόμου είναι και ιδρυτής του ΘΕ.ΑΜ.Α. Ο ίδιος μας μίλησε για την σύνθεση και τους στόχους που έχουν θέσει ως ομάδα.

«Το ΘΕ.ΑΜ.Α. (Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία) που αποτελεί επαγγελματικό θέατρο με ηθοποιούς με αναπηρία στην κύρια σύνθεσή του, ιδρύθηκε το 2010 με κύριο στόχο τη συμπερίληψη κι ενσωμάτωση των ηθοποιών με αναπηρία στον επαγγελματικό χώρο. Ιδρυτής της ομάδας είναι Βασίλης Οικονόμου, πιστοποιημένος (από το Υπουργείο Πολιτισμού) ηθοποιός με αναπηρία. Έως σήμερα το «ΘΕ.ΑΜ.Α.» ανεβάζει παραστάσεις τόσο κλασικού ρεπερτορίου από την εγχώρια και διεθνή θεατρική δραματουργία όσο και σύγχρονου έργου.

Η πρώτη αναγνώριση έρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού όταν πιστοποιεί την ομάδα ως επαγγελματική και την επιχορηγεί για τη χρονιά Καβάφη 2013 με το έργο «Κ.Π. Καβάφης: Επάγγελμα Ποιητής». Σε διεθνές επίπεδο το 2012 παρουσιάζει την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή στο Τορίνο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Act for Acting». O ιδρυτής της ομάδας δίνει master-class στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο του 2013 με θέμα «Space and Time in Ancient Greek Tragedy». Στη συνέχεια η συμμετοχή των μελών της ομάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα είναι αδιάλειπτη : Erasmus+, Grundtvig. Τελευταία συμμετοχή της ομάδας στο εξωτερικό είναι στο Brighton Fringe Festival 2017 με το έργο «Blindfold-The Night of the Hunt» της Σοφίας Σταυρακάκη που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Στην Ελλάδα η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2016 με το έργο «Πέρσες» του Αισχύλου (Εθνικό Θέατρο 13&14/7/2016) αποτέλεσε τη σημαντικότερη στιγμή της καθώς οι κριτικοί την χαρακτήρισαν ως μία από τις 3 καλύτερες παραστάσεις του Φεστιβάλ για τη χρονιά εκείνη (Λ. Πολενάκης, Εφημερίδα «Αυγή»). Σήμερα όλα τα μέλη της αποτελούν μέλη του ΣΕΗ (Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών).

