«Η αρκούδα τον αγκάλιασε και τον έριξε από έναν τοίχο 3 μέτρων» λέει η πρόεδρος της Δόλιανης Ζαγορίου για την επίθεση στον 81χρονο

Από θαύμα ζει ένας 81χρονος στη Δόλιανή του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων που δέχτηκε επίθεση από αρκούδα το βράδυ της Τρίτης (23.9.25) και ενώ τα περιστατικά με άγρια ζώα σε κατοικημένες περιοχές λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η πρόεδρος της κοινότητας Δολιανής Ζαγορίου, Βασιλική Στεργιάδη, μίλησε στο newsit.gr για την επίθεση της αρκούδας στον 81χρονο, τονίζοντας ότι τον τελευταίο μήνα η αρκούδα αυτή εμφανίζεται κάθε μέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε αρκούδες. Προχθές άκουσα πάλι αρκούδες την νύχτα βγήκα με τα παιδιά μου και τις είδα. Ήταν σίγουρα δύο αρκούδες, στα σπίτια μας εμείς έχουμε καρυδιές, σταφύλια και έρχονται για φαγητό», αναφέρει η πρόεδρος.

Ακόμα και αγκαλιά πήρε η αρκούδα τον 81χρονο ηλικιωμένο, ο οποίος προσπάθησε να την διώξει από το καλά περιφραγμένο σπίτι του.

«Το σπίτι του κυρίου που του επιτέθηκε χθες είναι καλά κλεισμένο με κάγκελα πόρτες, αυτές όπου καταλάβουν φαγητό πάνε. Η αρκούδα τον πήρε ακόμα και αγκαλιά και μετά τον έσπρωξε από υψόμετρο 3 μέτρων. Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με την γυναίκα του. Μου είπε ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι και του έχουν κάνει ράμματα και νοσηλεύεται. Δεν είναι σοβαρή η κατάσταση. Είχε αίματα αιμορραγούσε μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και έχει ένα κάταγμα στον ώμο. Τι να σας πω ήταν και ζεστό τότε» λέει η κ Στεργιάδη στο newsit.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γυναίκα του 81χρονου με το που άκουσε την αρκούδα έσπευσε να ζητήσει βοήθεια από του γείτονες της καθώς δεν μπορούσε να εντοπίσει μόνη της τον σύζυγό της.

Η συγκεκριμένη αρκούδα είναι γνώριμη στο χωριό και κάνει συχνά επισκέψεις ακόμα και σε αυλές σπιτιών λένε στο newsit.gr κάτοικοι της περιοχής.

Μόλις λίγα 24ωρα πριν η αρκούδα είχε κατέβει στην περιοχή για να αναζητήσει τροφή και έτρωγε καρύδια.

«Και την Κυριακή είχε ξαναέρθει η αρκούδα και έτρωγε καρύδια, φώναξα εγώ και έφυγε αλλά μετά ξανά γύρισε μαζί με ακόμα μία», λέει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινότητας.

«Εγώ έτυχε να γυρνάω από ένα μαγαζί του χωριού και άκουσα την γυναίκα του να με φωνάζει και πήγα μαζί με τα παιδιά μου. Η γυναίκα του ήταν μέσα στο σπίτι και άκουσε το μουγκρητό της αρκούδας, ήταν κάτω από τον τοίχο αυτός και τον έψαχνε», αναφέρει η κυρία Βασιλική που βοήθησε τον ηλικιωμένο.