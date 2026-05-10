Τζιτζιφιές: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που οι αστυνομικοί ρίχνουν κάτω τον δράστη και του περνούν χειροπέδες

Βασίλης Σακουλέβας
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί ακινητοποιούν τον 58χρονο δράστη των πυροβολισμών μέσα στο μπαρ στις Τζιτζιφιές το πρωί της Κυριακής (10.5.26), που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 43χρονης συζύγου του ιδιοκτήτη φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε φαίνονται οι αστυνομικοί να έχουν ρίξει στο έδαφος τον 58χρονο δράστη των πυροβολισμών επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου και λίγα μέτρα μακριά από το μπαρ όπου συνέβη το επεισόδιο.

Ο 58χρονος, που είναι γνωστός θαμώνας του μπαρ, πήγε σε αυτό μεθυσμένος, με τους υπεύθυνους του μαγαζιού να του αποτρέψουν την είσοδο. 

Ο άνδρας άρχισε να διαπληκτίζεται με τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του και στη συνέχεια πηγαίνει στο σημείο που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, επιστρέφει στο κατάστημα και αρχίζει να πυροβολεί.

Εκεί τραυματίζει στον λαιμό την 43χρονη γυναίκα και στη συνέχεια φεύγει και πάλι προς το όχημά του.

Αμέσως ειδοποιούνται οι αστυνομικές Αρχές και άνδρες της ΔΙΑΣ και άλλων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ φτάνουν στο σημείο και καταφέρνουν να εντοπίσουν γρήγορα τον δράστη, ο οποίος με ένα όπλο τύπου Uzi εισέβαλε στο κατάστημά του και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

Ταυτόχρονα, το προσωπικό του καταστήματος αλλά και οι θαμώνες βγήκαν έξω από αυτό ενώ η 43χρονη που είχε τραυματιστεί από τις σφαίρες του 58χρονου υποβασταζόμενη από έναν άνδρα, προσπάθησε να διασχίσει τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίμα είχε πλημμυρίσει το σώμα της ενώ στη συνέχεια με το δικό της όχημα μετέβη σε ιδιωτική κλινική της περιοχής, όπου και νοσηλεύεται.

