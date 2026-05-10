Καιρός – Καλλιάνος: Ανεβαίνει «απειλητικά» η θερμοκρασία – Την Τρίτη η περισσότερη ζέστη αλλά με ενισχυμένους ανέμους

Η υψηλή θερμοκρασία από την Τετάρτη θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί σε όλη την Ελλάδα αφού θα σημειωθούν φυσιολογικές τιμές για την εποχή
Σταθερή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία από αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, στις περισσότερες περιοχές της χώρας με την κορύφωση αυτής της ήπιας θερμής περιόδου να αναμένεται την Τρίτη 12 Μαΐου, ενημερώνει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μέσα από ανάρτησή του στο facebook για τον καιρό.

Οι πιο αυξημένες θερμοκρασίες στον καιρό θα καταγραφούν στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας όπως Αττική και Θεσσαλονίκη αλλά και στο Άργος, περιοχή που κατά πάσα πιθανότητα θα σημειώσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, στον Αργολικό κάμπο, σύμφωνα με τον Καλλιάνο.

Όπως ενημερώνει «πρόκειται για μια ήπια θερμή εισβολή, απόλυτα φυσιολογική για την εποχή, η οποία θα ανεβάσει τη θερμοκρασία περίπου κατά 4-5°C πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές. Η πιο θερμή ημέρα φαίνεται πως θα είναι η Τρίτη, όταν ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 32-33°C σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και κυρίως σε κλειστούς κάμπους και ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.

Η θερμοκρασιακή αυτή άνοδος που θα κορυφωθεί την Τρίτη, από την Τετάρτη θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί σε όλη την Ελλάδα αφού θα σημειωθούν φυσιολογικές τιμές για την εποχή.

Από πλευράς καιρικών φαινομένων, τη Δευτέρα 11/5 αλλά και την Τρίτη 12/5 αναμένονται τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, κυρίως από το ύψος της βορειοδυτικής Θεσσαλίας και βορειότερα προς τη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παρόμοια εικόνα, αλλά με λιγότερα φαινόμενα, θα διατηρηθεί και την Τετάρτη με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά.

Την Πέμπτη αυξάνονται οι πιθανότητες αστάθειας σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, με περισσότερες τοπικές μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, ένα φαινόμενο το οποίο θα αξιολογήσουμε τις επόμενες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, δεν φαίνεται να προκύπτει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες ή στις εναέριες κυκλοφορίες. Η Τρίτη θα είναι η ημέρα με τους πιο ενισχυμένους ανέμους, οι οποίοι στα πελάγη θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο ακόμη και τα 7 μποφόρ. Τις υπόλοιπες ημέρες οι άνεμοι θα κυμαίνονται γενικά στα 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στη σκόνη, κατά διαστήματα θα σημειώνονται ήπιες μεταφορές από τη Βόρεια Αφρική, με μικρές συγκεντρώσεις που δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα, παρά μόνο μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα».

