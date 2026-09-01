Ελλάδα

Ηγουμενίτσα: 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύντροφός της

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI)
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Μια 24χρονη είναι σοβαρά τραυματισμένη σε τροχαίο στην Ηγουμενίτσα, τα ξημερώματα της Τρίτης (01.09.2026). Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές προκύπτει ότι η γυναίκα τραυματίστηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύντροφός της, σύμφωνα με το thespro.gr.

Το περιστατικό με τον τραυματισμό της 24χρονης σημειώθηκε στην οδό Δαγκλή, στην Ηγουμενίτσα. Η νεαρή μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο σύντροφός της βρίσκεται στην Αστυνομία και ανακρίνεται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, σύμφωνα με το thespro.gr.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

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