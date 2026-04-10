Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η εγγονή του πολιτικού που συνελήφθη με ναρκωτικά θα δικαστεί στο αυτόφωρο το Μεγάλο Σάββατο

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου
Μοντέλο
Το μοντέλο που συνελήφθη για τα ναρκωτικά / Φωτογραφία αρχείου NDP

Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση με την εγγονή γνωστού πολιτικού, η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής 10.04.2026, στο κέντρο της Αθήνας για υπόθεση που σχετίζεται με ναρκωτικά, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο στην περιοχή του Συντάγματος.

Η εγγονή του πολιτικού, θα συνεχίσει να κρατείται μέχρι να περάσει αυτόφωρο καθώς κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η νεαρή εγγονή, που έγινε γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι μόδας, βρέθηκε, σύμφωνα με τις αρχές, να έχει στην κατοχή της ποσότητα ναρκωτικών, ενώ οδηγήθηκε μαζί με τον σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα μετά τη σύλληψη.

Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας για έλεγχο. Κατά την έρευνα, οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή της 26χρονης 11 γραμμάρια κάνναβης.

Παράλληλα, στον 29χρονο σύντροφό της βρέθηκαν 0,89 γραμμάρια κάνναβης, ένα αναδιπλούμενο στιλέτο με λάμα 8,5 εκατοστών και ένα αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 32 χιλιοστών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, όπου θα κριθεί η υπόθεσή τους από τη Δικαιοσύνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
100
97
53
47
45
«Σάρωσαν» την αγορά οι έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής: 5.746 έλεγχοι και κατάσχεση 11 τόνων ακατάλληλων κρεάτων
«Η προστασία της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής», ανέφερε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς
κρέατα
Newsit logo
Newsit logo