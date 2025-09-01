Η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη σχεδίαζε «μπίζνα» ακόμη και με ψυχικά ασθενείς – Η απίστευτη φωτογραφία με τα ναρκωτικά, τα όπλα και τα χρήματα που κατέσχεσε η Αστυνομία

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που «ξοδοντιάστηκε» μετά τις 49 συλλήψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες η δικογραφία-μαμούθ της Ασφάλειας Χανίων για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη δεν περιορίζεται μόνο στους 49 κατηγορούμενους, συλληφθέντες και προφυλακισμένους.

Σύμφωνα με το cretalive είναι ακόμα δεκάδες τα πρόσωπα-ανάμεσα στα οποία ένας δόκιμος αστυνομικός, κληρικοί και επιχειρηματίες-ο ρόλος των οποίων θα διερευνηθεί από την αρμόδια ανακριτική Αρχή ως προς κάποιες επιμέρους πράξεις που περιγράφονται.

Παράλληλα ναρκωτικά, όπλα και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά κατάσχεσαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης σε Χανιά και Ρέθυμνο όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία ασχολούνταν με διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού και υποθέσεις εκβιασμών.

Οι αρχές στις έρευνες που έκαναν στα σπίτια των βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης βρήκαν και κατάσχεσαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 11 κιλά χασίς, καλάσνικοφ και άλλα βαριά όπλα και 100.000 ευρώ σε μετρητά.

Στην πρώτη «παρτίδα» των προσώπων που αναφέρονται ως κατηγορούμενοι στο διαβιβαστικό περιλαμβάνονται τα δύο αδέρφια που δραστηριοποιούνταν στον τομέα του τουρισμού και φέρονται να έκαναν μεγάλες μπίζνες με «όχημα» την ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρούν.

Παράλληλα φέρονται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να ήταν άνθρωποι που «έλυναν» τα χέρια σε όσους απευθύνονταν σε αυτούς για κάποιες «δύσκολες αποστολές». Υπόσχονταν …διευθετήσεις ακόμα και σε επίπεδο δικαστικών συνθέσεων.

Στο εισαγγελέα οι 48 συλληφθέντες

Στην Εισαγγελία Χανίων οδηγήθηκαν, το απόγευμα της Δευτέρας, τα 48 μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Τα δεκάδες άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, συνελήφθησαν στις 31 Αυγούστου, κατόπιν μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και ένστολοι της αεροπορίας αλλά και αστυνομικός από το Ρέθυμνο καθώς και επιχειρηματίες γνωστοί στην κρητική κοινωνία.

Οι συλληφθέντες λόγω του μεγάλου αριθμού, οδηγούνται κατά ομάδες στην εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους θα ζητήσουν αναβολή 48 ωρών.

Πρόκειται για τα πρόσωπα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και κατηγορούμενοι είναι έγκλειστοι σωφρονιστικών καταστημάτων.

Είχαν προτείνει την φιλοξενία ψυχικά ασθενών στην μονάδα τους έναντι αρκετών χιλιάδων ευρώ

Όπως αποκαλύπτει το Cretalive.gr φέρονται, για παράδειγμα, να είχαν προσεγγίσει άτομο σε θέση ευθύνης στη δημόσια υγεία της Κρήτης και του είχαν προτείνει φιλοξενία ψυχικά ασθενών στη μονάδα τους έναντι αρκετών χιλιάδων ευρώ και φυσικά, σε περίπτωση συμφωνίας, θα ελάμβανε και εκείνος το ανάλογο οικονομικό τίμημα.

Στους κατηγορούμενους της δικογραφίας περιλαμβάνεται και το όνομα υψηλόβαθμου κληρικού, ο οποίος ελέγχεται για την τέλεση κακουργηματικών αδικημάτων.

Οι πρώτοι από τους συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν απόψε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής Χανίων, ενώ την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Κ. Δημογλίδου θα προχωρήσει σε συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιάσει πτυχές της υπόθεσης.