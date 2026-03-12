Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο ΑΤ Πεύκης και οδηγείται στη φυλακή

Στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης παραδόθηκε η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης (12.3.26).

Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια, βγήκε με αυτοκίνητο από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και συνοδευόμενη από την κόρη της μπήκε στο αστυνομικό τμήμα της Πεύκης.

Κατά την είσοδό της στο ΑΤ δεν έκανε κάποιο σχόλιο στις τηλεοπτικές κάμερες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε πέντε χρόνια κάθειρξη.

Η Ελένη Ζαρούλια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή της.

Η πρώην βουλευτής του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε εξαετή κάθειρξη αλλά με αναστολή.