Ελλάδα

Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο ΑΤ Πεύκης και οδηγείται στη φυλακή

Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκε τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε πέντε χρόνια κάθειρξη
Ελένη Ζαρούλια
Η Ελένη Ζαρούλια / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης παραδόθηκε η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, λίγο πριν τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης (12.3.26).

Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια, βγήκε με αυτοκίνητο από την πλαϊνή είσοδο του σπιτιού της και συνοδευόμενη από την κόρη της μπήκε στο αστυνομικό τμήμα της Πεύκης.

Κατά την είσοδό της στο ΑΤ δεν έκανε κάποιο σχόλιο στις τηλεοπτικές κάμερες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε τελεσίδικα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε πέντε χρόνια κάθειρξη.

Η Ελένη Ζαρούλια στο ΑΤ Πεύκης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Η Ελένη Ζαρούλια στο ΑΤ Πεύκης
Η Ελένη Ζαρούλια ανεβαίνει στα σκαλιά του ΑΤ Πεύκης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Η Ελένη Ζαρούλια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή της.

Η πρώην βουλευτής του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε εξαετή κάθειρξη αλλά με αναστολή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
86
61
58
57
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo