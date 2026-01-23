Η Εύη Δρούτσα έπεσε θύμα απάτης: Της άρπαξαν 22.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα έχασε μέσα σε λίγες στιγμές η Εύη Δρούτσα, όταν έπεσε θύμα απατεώνων που προσποιήθηκαν ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και πρέπει να φτιάξουν μία βλάβη στο σπίτι της. Έτσι της απέσπασαν το ποσόν των 22.000 ευρώ, καθώς και άλλα τιμαλφή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (22.01.2026) και το πρωί της Παρασκευής η γνωστή στιχουργός περιέγραψε τι συνέβη στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1. Όπως εξομολογήθηκε η Εύη Δρούτσα, μία γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι πρέπει να της φτιάξουν το ηλεκτρικό ρεύμα για να μη μείνει στο σκοτάδι και κατάφερε να την πείσει να βγάλει όταν τα χρήματα της σε ασημόχαρτο έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

«Με παίρνει μία κυρία και μου λέει ότι αυτή τη στιγμή, εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στο σκοτάδι τέσσερις μέρες. Λέω “τι θέλετε να κάνω;”. Τέλος πάντων, για να μην στα πολυλογώ γιατί και ο κόσμος θα βαρεθεί να ακούει, αλλά πρέπει να το ακούσει. Μέσα σ’ όλα που μου είπε, πρώτα απ’ όλα, μου χάλασε ο φούρνος. Μου χάλασε το πλυντήριο. Δεν ξέρω γιατί, τι κάνανε και μου χαλάσαν όλα αυτά.

Μετά μου λέει “βγάλε από πάνω σου ό,τι έχεις και βάλ’ τα σε ασημόχαρτο”. Λέω, “δηλαδή; Τι να βάλω σε ασημόχαρτο;” “Ότι χρυσαφικό έχεις και όσα χρήματα έχεις”. Δεν θα σου πω εγώ και πόσα χρήματα έχω. Λέει, “ξέρεις κάτι, τα χρήματα επάνω έχουν μία γραμμή ασημένια”. Λέω “το ξέρω”. “Αυτή η ασημένια γραμμή όμως εμποδίζει τη ΔΕΗ”, μου λέει», περιέγραψε η Εύη Δρούτσα.

«Λέω “δε θα σου πω πόσα χρήματα έχω”. Καλά, δεν ξέρω κι εγώ, χθες πληρώθηκα απ’ την πνευματική ιδιοκτησία. Μου λέει “κοίταξε κάτι”, αφού πέρασε κάποια ώρα και με τυραννούσε “πάρε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο”. Μου λέει μετά “πάρε τον σκύλο σου στο χέρι, αλλά βάλ’ τα όλα αυτά σε ένα ασημόχαρτο, τα ρολόγια μου, τα χρυσαφικά, τα ασημικά, τα λεφτά”. Λέω “μα έχω ένα πορτοφόλι”. “Και το πορτοφόλι”, λέει», συνέχισε την αφήγησή της η Εύη Δρούτσα.

“Βάλ’ τα όλα στο ασημόχαρτο που ήδη σου είπα πού να τα βάλεις. Βάλ’ τα έξω από την πόρτα και βάλε από πάνω το χαλάκι”. Λέω “και τι θα γίνει;” Θα με κλέψουν”. “Όχι” λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να σε κλέψουνε. Πρέπει να το κάνουμε για να τελειώσουμε με τη ΔΕΔΔΗΕ. Ανάβω σβήνω το φως. Επί μιάμιση ώρα.

Είχα πληρωθεί και είχα και λεφτά μέσα, κάποια λεφτά, είχα γύρω στις 22.000 ευρώ. Τα έβγαλα έξω στο χαλάκι, στο ασημόχαρτο ήτανε. Μου λέει εκείνη σε μια στιγμή “ωραία τώρα τελειώσαμε”, αφού άναψα κι έσβησα τα φώτα, “τώρα άνοιξε την πόρτα”. Ανοίγω την πόρτα και της λέω δεν έχει τίποτα. Έχουν εξαφανιστεί όλα. “Θα έρθουν” λέει “σε μία ώρα, θα ‘ναι εκεί”. Πώς λέω “το φάντασμα θα τα φέρει;” “Θα το δεις” μου λέει, “σε μία ώρα θα ‘ναι εκεί”», δήλωσε ακόμα για το πώς έπεσε θύμα απάτης.

«Πού ήξερα μωρέ ότι η ΔΕΗ θα κάνει αυτό το πράγμα», είπε στη συνέχεια.

«Εμένα με αφήσανε τώρα χωρίς ούτε ένα ευρώ να βγω από το σπίτι. Χωρίς ρολόι, κανένα, τρία ρολόγια είχα, τα ‘βαλα. Χωρίς τίποτα. Και ένα ψυγείο, που ό,τι είχα μέσα… δεν ξέρω τι κάνανε σε αυτό το ψυγείο, το κλείσαν, το κάνανε… το ανοίγω το πρωί και είχανε χαλάσει ό,τι υπήρχε μέσα. Καλά δεν έχω και πολλά εγώ γιατί δεν πολυτρώω», κατέληξε η Εύη Δρούτσα.