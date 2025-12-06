Η κακοκαιρία Byron άλλαξε χρώμα στον Θερμαϊκό: Εντυπωσιακά εναέρια πλάνα από το Λιτόχωρο

Η κακοκαιρία Byron σάρωσε την χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και προκάλεσε τεράστια προβλήματα στο διάβα της.

Εικόνες με drone από τον Θερμαϊκό Κόλπο στην Πλάκα Λιτοχώρου και τα Καλύβια Βαρικού, στην Πιερία δείχνουν το μέγεθος τις καταστροφής από τις ισχυρές καταιγίδες που έφερε η κακοκαιρία Byron.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, μεγάλες χερσαίες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ η θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού άλλαξε χρώμα.

Αιτία είναι οι ορμητικοί χείμαρροι που παρέσυραν τόνους φερτών υλικών, ξύλα και λάσπη, τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα αλλάζοντας, κυριολεκτικά, το χρώμα της σε καφέ.

Κατά την ανάμιξή τους, δημιουργήθηκε η χαρακτηριστική διχρωμία σε μεγάλη ακτίνα στα νερά του Θερμαϊκού, που φανερώνει και το καταστροφικό μέγεθος της κακοκαιρίας Byron.

Υπενθυμίζεται ότι η κακοκαιρία έχει προκαλέσει πολύ σοβαρές καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Πιερίας.