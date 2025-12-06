Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η κακοκαιρία Byron άλλαξε χρώμα στον Θερμαϊκό: Εντυπωσιακά εναέρια πλάνα από το Λιτόχωρο

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει πολύ σοβαρές καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο
Κακοκαιρία Byron
Το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από την Πιερία

Η κακοκαιρία Byron σάρωσε την χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και προκάλεσε τεράστια προβλήματα στο διάβα της.

Εικόνες με drone από τον Θερμαϊκό Κόλπο στην Πλάκα Λιτοχώρου και τα Καλύβια Βαρικού, στην Πιερία δείχνουν το μέγεθος τις καταστροφής από τις ισχυρές καταιγίδες που έφερε η κακοκαιρία Byron.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του Orange Press Agency, μεγάλες χερσαίες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ η θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού άλλαξε χρώμα.

Αιτία είναι οι ορμητικοί χείμαρροι που παρέσυραν τόνους φερτών υλικών, ξύλα και λάσπη, τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα αλλάζοντας, κυριολεκτικά, το χρώμα της σε καφέ.

Κατά την ανάμιξή τους, δημιουργήθηκε η χαρακτηριστική διχρωμία σε μεγάλη ακτίνα στα νερά του Θερμαϊκού, που φανερώνει και το καταστροφικό μέγεθος της κακοκαιρίας Byron.

Υπενθυμίζεται ότι η κακοκαιρία έχει προκαλέσει πολύ σοβαρές καταστροφές σε αγροτικές εκτάσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Πιερίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
104
101
95
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία Byron - Επιταχύνονται οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων
Οι Δήμοι καλούνται να καταγράψουν τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που απαιτούνται στις περιοχές τους και να προχωρήσουν σε προτεραιοποίησή τους
Κακοκαιρία Byron
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η κάθοδος του Κηφισού λόγω τροχαίων – Μικροπροβλήματα στο κέντρο εξαιτίας των πορειών
Η Λεωφόρος Κηφισίας είναι κυρίως «κίτρινη» και «κόκκινη» σε λίγα σημεία στην άνοδο και την κάθοδο χωρίς να έχει δημιουργηθεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση
Κίνηση
Σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι άνδρα στη Λαμία όταν περπατούσε σε πεζοδρόμιο - Ελαφρά τραυματίας στο νοσοκομείο
Από την κακοκαιρία Byron που έχει χτυπήσει την χώρα τα τελευταία 24ωρα η Λαμία έχει έρθει αντιμέτωπη και με άλλα συμβάντα που ευτυχώς δεν κατέληξαν σε κάποιο τραυματισμό
λαμία
Newsit logo
Newsit logo