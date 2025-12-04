Η κακοκαιρία Byron χτυπά με βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένα μποφόρ όλη τη χώρα – Σε κόκκινο συναγερμό 9 περιοχές

Με βροχές, καταιγίδες ακόμη και ανέμους που θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, «χτυπάει» η κακοκαιρία Byron την χώρα από σήμερα (04.12.2025). Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πλημμύρες σε ευπαθείς περιοχές.

Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτηση που έκανε στα social media «βάζει» στο επίκεντρο της κακοκαιρίας συνολικά 14 περιοχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ισχυρές καταιγίδες και βροχές αναμένονται σε: Επτάνησα, δυτική Ήπειρος, δυτική, νότια, ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησος, Αττική, Βοιωτία, κεντρική και νότια Εύβοια, Σποράδες, Χαλκιδική. Πιερία, Ημαθία, κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Λάρισας, Μαγνησία, Κυκλάδες, νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, δυτική και νότια Κρήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως η κακοκαιρία θα σαρώνει την χώρα μέχρι και το Σάββατο.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, σε ισχύ είναι και το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει πως έντονα φαινόμενα θα πλήξουν συνολικά 9 περιοχές.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αναμένεται σήμερα να συνεδριάσει ξανά ενόψει της νέας κακοκαιρίας. Μετά την ολοκλήρωσή της, στις 13.30, θα γίνει έκτακτη διυπουργική σύσκεψη, την οποία έχει συγκαλέσει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων της Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των ισχυρών φαινομένων.

Οι περιοχές όπου θα πνέουν θυελλώδεις οι άνεμοι:

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Έρχεται Κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός – Ενημέρωση για τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Από το πρωί της Πέμπτης έως και το Σάββατο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας. Παράλληλα, θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 7– 8 μποφόρ και κατά διαστήματα ακόμη και τα 9 μποφόρ ως ριπές, κυρίως στα πελάγη και σε παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των πιο έντονων φαινομένων.

Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλού πιο τοπικές, αλλού γενικευμένες, αλλού πιο εξασθενημένες, αλλού ισχυρές. Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται οι περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα για τοπικά ή ακόμη και εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Περιοχές όπου αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα:

– Επτάνησα

– Δυτική Ήπειρος

– Δυτική και Νότια Πελοπόννησος

– Ανατολική & Βορειοανατολική Πελοπόννησος

– Αττική & Βοιωτία

– Κεντρική και Νότια Εύβοια

– Τμήμα των Σποράδων

– Χαλκιδική – Πιερία – Ημαθία

– Κεντρικά και Ανατολικά τμήματα του Νομού Λάρισας

– Μαγνησία

– Μέρος των Κυκλάδων

– Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

– Δωδεκάνησα

– Δυτική και Νότια Κρήτη

Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα

* Απότομες πλημμύρες (flash floods) σε μικρά ρέματα, ρέματα που έχουν μπαζωθεί ή δεν έχουν καθαριστεί, και σε περιοχές με μεγάλη κλίση.

* Αστικές πλημμύρες από αδυναμία του δικτύου απορροής να διαχειριστεί μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρόνο.

* Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (καθυστερήσεις, κλειστοί δρόμοι, φερτά υλικά).

* Τοπικές κατολισθήσεις σε ορεινές/ημιορεινές ζώνες.

* Διακοπές ρεύματος λόγω κεραυνών και έντονων ανέμων κατά τόπους (κυρίως σε παράκτιες περιοχές).

* Φαινόμενα κατά τα οποία η θάλασσα ανεβαίνει προσωρινά πάνω από το συνήθη αιγιαλό, πλημμυρίζοντας παράκτιες περιοχές. Προκαλούνται όταν ο συνδυασμός έντονου κυματισμού, ισχυρών ανέμων ή χαμηλής βαρομετρικής πίεσης ωθεί μεγάλες ποσότητες νερού προς την ξηρά.

Τι πρέπει να κάνει ο κρατικός μηχανισμός

* Επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των δομών Πολιτικής Προστασίας για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

* Καθαρισμός φρεατίων, ρεμάτων και αγωγών απορροής, όπου δεν έχει ήδη γίνει.

* Έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

* Περιπολίες & έλεγχοι σε σημεία που στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει πλημμυρικά επεισόδια.

* Συνεχής συνεργασία με Δήμους, Περιφέρειες, Πυροσβεστική, Τροχαία και ΔΕΔΔΗΕ.

* Ειδική μέριμνα σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και ευάλωτες ομάδες.

* Απαγόρευση ή περιορισμός διέλευσης σε επικίνδυνα σημεία, όπου η κατάσταση επιδεινωθεί.

Μήνυμα προς τους πολίτες

Χρειάζεται προσοχή αλλά όχι πανικός. Θα είναι μια κακοκαιρία που συχνά βιώνουμε, όμως τοπικά ενδέχεται να αποδειχθεί σοβαρή. Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις όταν εκδηλώνεται έντονη βροχόπτωση, δεν πλησιάζουμε ρέματα, δεν διασχίζουμε δρόμους που έχουν νερό, δεν παρκάρουμε τα αυτοκίνητα μας κάτω από δέντρα και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των Αρχών.

Κλείνοντας:

Η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε διαδοχικά υδρολογικά διαμερίσματα αυξάνει τον κίνδυνο υπερχείλισης φυσικών και τεχνητών απορροών, ειδικά όταν οι υποδομές αποστράγγισης λειτουργούν οριακά. Στο πεδίο της Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, η αξιολόγηση του κινδύνου δεν περιορίζεται μόνο στη Μετεωρολογική πρόγνωση, αλλά ενσωματώνει την τρωτότητα των τοπικών συστημάτων, την παλαιότητα των δικτύων και την ανθρωπογενή επιβάρυνση του χώρου.

Η τρωτότητα (vulnerability) είναι ο βαθμός στον οποίο μια περιοχή, ένας πληθυσμός ή μια υποδομή μπορεί να υποστεί ζημιά όταν εκδηλωθεί ένα φυσικό φαινόμενο. Η προσέγγιση ‘risk-based preparedness’ (προετοιμασία με βάση τον ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, όχι με βάση το ένστικτο ή το “τι έγινε παλιά”) απαιτεί συνεχή επιτήρηση κρίσιμων σημείων, επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Σε επεισόδια σαν το προσεχές, η έγκαιρη αναγνώριση περιοχών υψηλής επικινδυνότητας, η συστηματική συλλογή δεδομένων πεδίου και η γρήγορη κινητοποίηση επιχειρησιακών μονάδων αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για τη μείωση των δυνητικών επιπτώσεων.

Τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε, όμως, με ορθολογικό σχεδιασμό και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο και να θωρακίσουμε τις τοπικές κοινωνίες απέναντι σε κακοκαιρίες».

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα (πλην της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί στα δυτικά 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ βαθμιαία 5 με 6 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.



Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και κεντρικά τμήματα και από το απόγευμα και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο (κυρίως στα νότια τμήματα) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στην ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο).

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (από τη ν. Χίο και νοτιότερα).

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 05-12-2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περειφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής, της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 06-12-2025

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 07-12-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Σποράδες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 07-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις δυτικές Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.