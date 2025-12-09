Η Κατερίνα Λιόλιου στηρίζει τους αγρότες: Πήγε στα μπλόκα και τους τραγούδησε

Στο πλευρό των αγροτών που έχουν «κόψει» την Ελλάδα σε κομμάτια, στήνοντας μπλόκα σε όλη τη χώρα και κλείνοντας βασικές αρτηρίες του οδικού δικτύου, μέχρι να δουν τα αιτήματά τους να υλοποιούνται, τάχθηκε η Κατερίνα Λιόλιου.

Η γνωστή τραγουδίστρια το βράδυ της Δευτέρας (08.12.2025) έδωσε μία συναυλία στη Λαμία, συμμετέχοντας στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Λίγες ώρες αργότερα, είδε το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο με την Κατερίνα Λιόλιου να βρίσκεται δίπλα σε αγρότες, σε κάποιο μπλόκο, και να τους τραγουδά.

Η νεαρή ερμηνεύτρια έλεγε ακαπέλα το κομμάτι «Νοικιάστηκε», που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία, ενώ κάποιοι τη βιντεοσκοπούσαν. Το υλικό είδε το φως της δημοσιότητας και δημοσιεύθηκε και στη σελίδα Agrinio News.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα διεκδικούν μείωση του κόστους παραγωγής, πλήρεις αποζημιώσεις, αποδέσμευση χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα λένε αρμόδιες πηγές, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συζητήσει για τοπικά προβλήματα στη διαπραγμάτευση για τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά θα επιμείνει στην ανάγκη εξεύρεσης συνολικών λύσεων για τα αγροτικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση ζητά, όπως ειπώθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη «συντεταγμένη και συγκεκριμένη εκπροσώπηση των αγροτών, με συγκεκριμένα αιτήματα».

Από την πλευρά τους, οι αγρότες προετοιμάζουν ένα κεντρικό Όργανο που θα σηκώσει το βάρος της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση σε πανελλαδική συνεδρίαση στη Νίκαια Λάρισας το Σάββατο (13.12.2025), σκοπεύοντας, παράλληλα, να εντείνουν την πίεση προς το Μαξίμου με αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων, αλλά και των εθνικών οδών τα επόμενα 24ωρα.

Εν τω μεταξύ, αποκλεισμοί δρόμων και μπλόκα συνεχίζουν να υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα.