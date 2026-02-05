Η Κέρκυρα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας: Ανεμοστρόβιλος χτύπησε το χωριό Αφιώνας, ζημιές σε στέγες σπιτιών

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε η Κέρκυρα αργά το βράδυ της Τετάρτης (04.02.2026) με τους θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν τα πάντα, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε περιοχή του νησιού.

Στο χωριό Αφιώνας, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας, πέρασε ανεμοστρόβιλος που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποστεί ζημιές περίπου 5 καταστήματα όπου έχουν ξηλωθεί οι τέντες και οι ξύλινες πέργκολες, ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε στέγες σπιτιών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι έριξαν κλαδιά και δέντρα στο οδόστρωμα σε διάφορα σημεία του νησιού, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Στους Καββαδάδες, πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια προκάλεσε πολύωρη διακοπή ρεύματος σε μεγάλη περιοχή της βορειοδυτικής Κέρκυρας, η οποία αποκαταστάθηκε το πρωί. Αντίστοιχο πρόβλημα σημειώθηκε και στο Περιβόλι, όπου η ηλεκτροδότηση διεκόπη για περίπου δύο ώρες.

Το βράδυ διακόπηκε για αρκετές ώρες η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό της Γαρίτσας, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων η θάλασσα υπερχείλισε στο οδόστρωμα. Παράλληλα, πτήση της Aegean με προορισμό το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» αναγκάστηκε να ακολουθήσει εναλλακτική πορεία για την αποφυγή καταιγιδοφόρων νεφών και προσγειώθηκε με καθυστέρηση.

Πλημμύρες στην Κεφαλονιά

Την ίδια ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και την Κεφαλονιά, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Νέα δυνατή νεροποντή και ισχυρός άνεμος ήταν αρκετά για να αφήσουν σημαντικό κομμάτι του Αργοστολίου χωρίς δημοτικό φωτισμό.

Πλημμυρισμένος είναι και ο παραλιακός, σύμφωνα με το kefaloniapress.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών παραμένουν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.