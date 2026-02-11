Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι έκανε την πρώτη της ανάρτηση μετά το χειρουργείο: «Όλα καλά, ευχαριστώ το προσωπικό του ΚΑΤ»

Λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο Μιλάνο, και εξαιτίας του αναγκάστηκε να κάνει χειρουργείο και στα δύο χέρια της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι έκανε σήμερα (11.02.2026) την πρώτη της ανάρτηση, με σκοπό να ευχαριστεί τους γιατρούς του ΚΑΤ που την βοήθησαν.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε ανάρτηση στο Instagram, στέλνοντας τις ευχαριστίες της και στους ανθρώπους που της έστειλαν μήνυμα για ταχεία ανάρρωση. Αν και δεν έγραψε τίποτα για τις συνθήκες του ατυχήματος ή το πως είναι τώρα η κατάσταση της υγείας της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι αρκέστηκε απλά σε ένα «όλα καλά».

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη, Μαρέβα», έγραψε συγκεκριμένα σε story.

Το ατύχημα της Μαρέβα Γκραμπόφσκι έγινε το περασμένο Σάββατο, στο Μιλάνο, όπου βρέθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να παρακολουθήσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Λεπτομέρειες για το πως τραυματίστηκε και στα δύο χέρια της, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Μεταφέρθηκε άμεσα στην Ελλάδα και στο ΚΑΤ όπου μπήκε για χειρουργείο και στα 2 χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο νοσοκομείο.

Δύο ημέρες μετά, έλαβε και εξιτήριο για να συνεχιστεί η ανάρρωσή της από το σπίτι της.

«Η κα Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήρθε από την Ιταλία κατευθείαν εδώ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια πρόοδο, το έχουμε φτιάξει καινούργιο και έχει και καταπληκτικούς γιατρούς. Έχω πολλά σχέδια για το ΚΑΤ», είχε αναφέρει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για το ατύχημα της Μαρέβα Γκραμπόφσκι.