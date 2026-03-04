Η Μαρία Δεληθανάση για το εξώδικό στον Κώστα Δόξα: Πρέπει να σταματήσει να εργαλειοποιείται το παιδί

Μαρία Δεληθανάση και Κώστας Δόξας δίνουν εκ νέου ραντεβού στα δικαστήρια, με τη διαμάχη τους να «φουντώνει» όλο και περισσότερο. Μετά την καταδίκη του τραγουδιστή για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, οι τόνοι δεν έπεσαν. Ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σεβαστεί την κρίση των δικαστών και η καταγγέλλουσα πως μέχρι σήμερα δεν έχει ακούσει ούτε μία συγγνώμη από εκείνον. Αποφάσισε μάλιστα να του στείλει εξώδικο, για να προστατέψει όπως λέει, το ανήλικο παιδί τους από χειρότερες καταστάσεις.

Η Μαρία Δεληθανάση έστειλε εξώδικο στον πρώην σύζυγό της, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα. Σε εκείνη την εμφάνιση, ο Κώστας Δόξας επιχείρησε κάποια στιγμή να δείξει ένα βίντεο από το κινητό του, στο οποίο όπως υποστήριξε, ότι ήταν η κόρη του σε τιμωρία από τη μητέρα της για περίπου 7 ώρες και έκλαιγε ουρλιάζοντας.

Η Μαρία Δεληθανάση δήλωσε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Katerina» πως είναι αποφασισμένη να μην κάνει πίσω: «Έχω στείλει ένα εξώδικο προκειμένου να βάλω σε ένα επίσημο πλαίσιο τις αντιρρήσεις μου γύρω από αυτό που γίνεται όλον αυτόν τον καιρό.

Δηλαδή, πρέπει να σταματήσει να εργαλειοποιείται το παιδί και να χρησιμοποιείται από τον ίδιο και από το περιβάλλον του, τόσο στα ΜΜΕ όσο και στα social media, προκειμένου να κερδίσει, να γίνει επίκληση στο συναίσθημα του κοινού».

Υπενθυμίζεται πως το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του τραγουδιστή και του επέβαλε ποινή τριών ετών φυλάκιση με αναστολή, για την υπόθεση που είχε καταγγείλει η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση.