Η Μαρία Καρυστιανού διαψεύδει τα δημοσιεύματα για την Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου κόμματος

«Η Ιδρυτική αυτή Διακήρυξη είναι Fake, δεν προέρχεται από εμένα και αποδεικνύει για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου», τονίζει στην ανάρτησή της
Μαρία Καρυστιανού
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Ως fake news χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα περί «ιδρυτικής διακήρυξης» νέου κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού.

Σε ανάρτησή της σήμερα (17.12.2025) στα social media, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθαρίζει πως αυτά τα δημοσιεύματα δεν είναι αληθή και έχουν ως στόχο της στοχοποίησή της.

«Η Ιδρυτική αυτή Διακήρυξη είναι Fake, δεν προέρχεται από εμένα και αποδεικνύει για άλλη μία φορά την επαίσχυντη στοχοποίησή μου. Καλώ τους υπαιτίους να την αποσύρουν άμεσα και επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου», έγραψε στη λεζάντα.

Πριν από λίγες ημέρες η Μαρία Καρυστιανού προανήγγειλε την ίδρυση κόμματος που υπό προϋποθέσεις θα κατέβει στις εκλογές αποκλείοντας όμως μία ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

 

«Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα. Πιθανότατα μπορεί να πάρει την μορφή ενός κόμματος, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική», είχε πει μιλώντας στο Kontra Channel.

Αυτή η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση των μελών του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, με τον Νίκο Πλακιά να σχολιάζει πως πλέον η Μαρία Καρυστιανού θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής.

