Η Μαρία Καρυστιανού ζητά αλλαγή έδρας στη δίκη για τα Τέμπη: «Δεν εμπιστεύομαι τη Λάρισα»

Στη Λάρισα για μια ακόμη φορά βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) η Μαρία Καρυστιανού καθώς συνεχίζεται η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να αλλάξει έδρα η δίκη για τα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως δεν εμπιστεύεται τη Λάρισα και θα προτιμούσε να γίνει σε μία πόλη που θα είναι πιο προσβάσιμη σε δικηγόρους και οικογένειες.

«Συμφωνώ ότι το να είμαστε σε μια πόλη που να είναι η πρόσβαση πιο εύκολη και για τους δικηγόρους, να υπάρχει δηλαδή αεροδρόμιο θα ήταν πολύ πιο βολικό. Δεν έχω επίσης, καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα», ανέφερε.

Αναφορικά για το κόμμα που ετοιμάζει και αν έχει συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, σχολίασε πως όλα θα αποκαλυφθούν στη συνέχεια και πως έχει προκληθεί φόβος, πριν καν ανακοινωθούν οι θέσεις του κινήματος.

«Για το κόμμα μου έχει γίνει ντόρος γιατί υπάρχει φόβος. Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε. Όταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πως να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Θα τα δείτε όλα θα είναι πολύ αναλυτικά», σχολίασε συγκεκριμένα.

Σχετικά με τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που έγιναν το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία, η Μαρία Καρυστιανού χαιρέτισε τον μηχανισμό των ισπανικών αρχών, λέγοντας πως προστάτεψαν τα αποδεικτικά στοιχεία. Έκανε αναφορά μάλιστα με το χαμένο βίντεο των Τεμπών, για το οποίο συνεχίζεται η δίκη και σήμερα.

«Απλά για τη σύγκριση να πω ότι βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνει η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και εδώ ταλαιπωρούμαστε όλοι μας να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο, αν όχι γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

Πληροφορίες από onlarissa.gr