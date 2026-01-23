Η «μάστιγα» των τροχαίων: Το δυστύχημα στη Σούδα με την Porsche που άλλαξε τον ΚΟΚ – Πιο εύκολα στη φυλακή οι δράστες, όλα τα πρόστιμα

Παναγιώτης Καρατζής, ετών 21, Σωτήρης Κεστεκίδης, ετών 24, Αδαμάντιος Μαντής, ετών 21, Ιάσονας Λαλαούνης, ετών 22 και πάρα πολλοί ακόμη νέοι άνθρωποι, που πλήρωσαν με τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα την ασυνειδησία και την εγκληματική απερισκεψία ανθρώπων στο τιμόνι.

Στην ελληνική άσφαλτο πληρώνεται καθημερινά ένας βουβός «φόρος αίματος» σε τροχαία δυστυχήματα. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα, κάθε ξημέρωμα, τα φώτα σβήνουν απότομα και τα όνειρα μένουν ανεκπλήρωτα. Παιδιά στο άνθος της ηλικίας τους, γεμάτα ζωή, γεμάτα στόχους, ελπίδα και αισιοδοξία, αφήνουν την τελευταία τους ανάσα στο δρόμο, πολλές φορές χωρίς να φταίνε, βυθίζοντας τις οικογένειές τους σε ισόβιο πένθος.

Τελευταίο περιστατικό, το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, με θύτη έναν 29χρονο που είχε καταναλώσει αλκοόλ και κοκαΐνη, να καρφώνεται επάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και να σκοτώνει ακαριαία τον 24χρονο Σωτήρη Κεστεκίδη, γόνο της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας “Leonidas” που είχε μόλις έρθει στην Ελλάδα για την τελετή ορκωμοσίας της 21χρονης συντρόφου του.

Ένα χρόνο νωρίτερα, με έναν εξίσου σοκαριστικό τρόπο άφηνε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Σούδα Χανίων, ο 21χρονος Παναγιώτης Καρατζής, όταν ένας 45χρονος που οδηγούσε Porsche χωρίς δίπλωμα, υπό την επήρεια αλκοόλ, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με τον άτυχο νεαρό. Το επίσης τραγικό στοιχείο στην υπόθεση, είναι ότι νωρίτερα είχε υποβληθεί σε αλκοτέστ από αστυνομικούς και παρότι βρέθηκε θετικός, τον άφησαν ελεύθερο. Προχθές το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων των Χανίων τον καταδίκασε σε 18 χρόνια κάθειρξη και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή και τον έστειλε στη φυλακή, καθώς είπε «όχι» στην αναστολή της ποινής έως το Εφετείο. Με την απόφασή τους οι δικαστές έστειλαν μήνυμα στους ασυνείδητους οδηγούς, ότι η απερίσκεπτη και επικίνδυνη οδήγηση σκορπίζει το θάνατο και πρέπει να τιμωρείται αναλόγως.

Το δυστύχημα που άλλαξε τον ΚΟΚ

Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα υπήρξε η κορυφή του παγόβουνου για να αναθεωρηθεί επί τω αυστηρότερω ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή αντίστοιχων εγκλημάτων. Και αυτό γιατί λίγο πριν την εγκληματική παράβαση που διέπραξε ο θύτης, είχε «πιαστεί» σε αστυνομικό μπλόκο να έχει καταναλώσει αλκοόλ σε μεγαλύτερη ποσότητα από το επιτρεπόμενο όριο, αλλά οι αστυνομικοί που διενήργησαν το τεστ, δεν τον συνέλαβαν, απλά του έκαναν τη… σύσταση να μην οδηγήσει.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας αυστηροποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, οπότε και άρχισε να εφαρμόζεται ο νέος ΚΟΚ. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση το βασικό αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε ο 45χρονος οδηγός του supercar ήταν η επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προήλθε θάνατος. Είναι το άρθρο 290 Α του Ποινικού Κώδικα, βάσει του Ν. 4619/2019, που αποτελεί κακούργημα και τιμωρείται με ποινή κάθειρξης από 10 χρόνια και πάνω. Αν μάλιστα αφορά σε πολύνεκρο δυστύχημα, τότε τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

«Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες: α)οδηγεί όχημα μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης, ή β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, τιμωρείται, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη».

Στα «μαλακά» ο δράστης του τροχαίου με θύμα τον πολίστα Α. Μαντή

Σε 26 μήνες με αναστολή, μετατρέψιμη σε χρηματική, χωρίς μισή ημέρα στη φυλακή και χωρίς καν την αφαίρεση του διπλώματός του (!), καταδικάστηκε τελεσίδικα ο 53χρονος που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην παραλιακή, παρασύροντας το ακινητοποιημένο όχημα, στο οποίο συνοδηγός ήταν ο 21χρονος πολίστας της Εθνικής ομάδας Αδαμάντιος Μαντής. Το τραγικό δυστύχημα έλαβε χώρα το Νοέμβριο 2019 και γι’ αυτό ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια, δηλαδή για πλημμέλημα, με βάση το νόμο που ίσχυε το 2019. Μετά τον επίμονο αγώνα της μητέρας του αδικοχαμένου αθλητή, κ. Κατερίνας Τζιάλλα, η πρόκληση θανάτου από υπερβολική ταχύτητα, θεωρείται πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και τιμωρείται ως κακούργημα, με ποινή από 10 χρόνια κάθειρξη έως και ισόβια.

Το τροχαίο που «πάγωσε» τη Βουλή

Ήταν 12 Μαρτίου 2021, όταν ο Ιάσονας Λαλαούνης βρήκε τραγικό θάνατο με τη μηχανή του, επί της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, έξω ακριβώς από τη Βουλή, όταν ο οδηγός του υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Ντόρας Μπακογιάννη παραβιάζοντας τον ΚΟΚ έστριψε παράνομα αριστερά για να μπει στο Κοινοβούλιο και χτύπησε το νεαρό. Ο θάνατός του θεωρήθηκε ανθρωποκτονία από αμέλεια, κατόπιν παραβίασης του ΚΟΚ, πρωτόδικα ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή, ενώ και σε αυτόν ΔΕΝ αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης, παρά το τραγικό λάθος που στοίχισε ανθρώπινη ζωή. Στο Εφετείο, ο κατηγορούμενος παραιτήθηκε της έφεσης και έτσι η πρωτόδικη ποινή θεωρήθηκε τελεσίδικη.

Τι άλλαξε ο νέος ΚΟΚ

Όλα τα παραπάνω και κυρίως τα άκρως ανησυχητικά στοιχεία, με την Ελλάδα να παραμένει σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανάτους από τροχαία, οδήγησε στην αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο νέος ΚΟΚ που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Σεπτέμβριο, προωθεί μια νέα κουλτούρα οδικής ασφάλειας, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στις κυρώσεις και στα πρόστιμα για τις παραβάσεις στους ελληνικούς δρόμους.

Για πρώτη φορά εισάγεται κλιμακωτό σύστημα ποινών, ενώ τιμωρείται αυστηρά συστηματική παραβατικότητα. Έτσι, πλέον οι οδηγοί που υποτροπιάζουν σε σοβαρές παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού, η οδήγηση χωρίς ζώνη ή κράνος και υπό την επήρεια αλκοόλ, θα έρχονται αντιμέτωποι με αυστηρότερες ποινές, ακόμα και με αφαίρεση διπλώματος.

«Τσουχτερά» πρόστιμα, αφαίρεση άδειας- διπλώματος και φυλακή

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

Τι ισχύει: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Το ίδιο και για το συνοδηγό.

Τι ίσχυε: Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και στέρηση πινακίδων για 60 ημέρες. Ο συνεπιβάτης λάμβανε πρόστιμο 50 ευρώ.

Στην πρώτη υποτροπή, 1.000 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες. Στη δεύτερη 2.000 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)

Τι ισχύει: Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας – πινακίδων για 180 ημέρες, ακινητοποίηση οχήματος, φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες – 6 μήνες από το δικαστήριο.

Τι ίσχυε: Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες, φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών.

Στην πρώτη υποτροπή, 2.000 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη. Στη δεύτερη, 4.000 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

Ταχύτητα >200km/h ή «κόντρες»

Τι ισχύει: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Τι ίσχυε: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες και πινακίδων για 30 ημέρες

Στην πρώτη υποτροπή, 4.000 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση άδειας για 2 έτη. Στη δεύτερη, 8.000 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Παραβίαση σηματοδότη

Τι ισχύει: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες

Τι ίσχυε: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και στέρηση πινακίδων για 20 ημέρες

Στην πρώτη υποτροπή, 1.000 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες. Στη δεύτερη, 2.000 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Παραβίαση STOP με ατύχημα

Τι ισχύει: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες

Τι ίσχυε: Δεν υπήρχε διάκριση για την πρόκληση ή μη ατυχήματος. Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες και στέρηση πινακίδων για 20 ημέρες

Στην πρώτη υποτροπή, 2.000 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας για 4 έτη. Στη δεύτερη, 4.000 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας για 8 έτη

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Τι ισχύει: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη. Σε περίπτωση ατυχήματος, ισχύουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

Τι ίσχυε: Φυλάκιση 1-12 μήνες, πρόστιμο 100 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες

Στην πρώτη υποτροπή, 2.000 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση άδειας για 4 έτη. Στη δεύτερη, 4.000 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Αποδίδει ο νέος ΚΟΚ

Χαμηλό δεκαπενταετίας έδειξαν τα στοιχεία Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου στα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας. Πρόκειται για τους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του νέου ΚΟΚ και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δημιουργούν αισιοδοξία για την αποτελεσματικότητα των νέων διατάξεων.

Έτσι λοιπόν, τους δύο πρώτους φθινοπωρινούς μήνες, που κορυφώνεται η κίνηση στα αστικά κέντρα, λόγω επαναλειτουργίας των σχολείων, επιστροφή εκδρομέων κτλ., σημειώθηκαν 85 τροχαία δυστυχήματα και 88 σοβαροί τραυματισμοί. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση για το συγκεκριμένο δίμηνο από το 2010. Πρόκειται για σημαντική μείωση του «φόρου αίματος» που πληρώνει η Ελλάδα στην άσφαλτο, αν αναλογιστεί κανείς ότι τους αντίστοιχους μήνες του 2020 οι νεκροί από τροχαία ανήλθαν σε 133 και οι βαριά τραυματισμένοι σε 117. Ο απολογισμός το 2015 ήταν 123 θάνατοι και 162 σοβαροί τραυματισμοί, ενώ το 2010 έχασαν τη ζωή τους 240 άνθρωποι και 285 υπέστησαν σοβαρά τραύματα στους δρόμους της χώρας.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των δεικτών παίζει η εντατικοποίηση των αλκοτέστ, αλλά και οι αυτόματοι έλεγχοι μέσω των προηγμένων καμερών. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στο δεκάμηνο του έτους, δηλαδή μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου, έχουν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 20% λιγότεροι άνθρωποι συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.