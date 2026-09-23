Η οικογένεια Μαζωνάκη ζητά επίσπευση των τοξικολογικών και καλεί για κατάθεση τη νοσηλεύτρια που είπε «δεν τον βλέπω καλά»

Την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητά η οικογένεια του τραγουδιστή, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Παράλληλα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά να καταθέσει στις Αρχές μία ακόμη εργαζόμενη του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

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Πρόκειται για 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της θεραπείας και πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 53χρονη φέρεται να είδε κάποια στιγμή το χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη να «τινάζεται».

Η εικόνα την ανησύχησε και, σύμφωνα με τη μαρτυρία που εξετάζεται, απευθύνθηκε στην γιατρό λέγοντάς της: «Δεν τον βλέπω καλά».

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Κατά την ίδια μαρτυρία, η απάντηση της γιατρού ήταν: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Ο δικηγόρος της οικογένειας δήλωσε ότι η νοσηλεύτρια αναμένεται να κληθεί να καταθέσει και την κάλεσε να περιγράψει στις Αρχές όσα γνωρίζει.

Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ακόμη ότι οι καταθέσεις τριών εργαζομένων περιέχουν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον τους για ψευδορκία, υπόθαλψη εγκληματία ή ακόμη και συνέργεια, εφόσον προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία.

Στο επίκεντρο οι τοξικολογικές εξετάσεις

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η οικογένεια στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, η ολοκλήρωση των εξετάσεων μπορεί να απαιτήσει έως και δύο μήνες, χρονικό διάστημα που χαρακτήρισε υπερβολικό.

Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια προτίθεται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να παρακολουθεί τη διαδικασία και να συμβάλει στην επίσπευσή της, ενώ αναμένονται και οι επίσημες ιατρικές γνωματεύσεις.

Ο συνήγορος υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας πλασμαφαίρεσης χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή ουσίες που, κατά την εκτίμησή του, δεν θα έπρεπε να έχουν χορηγηθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν και νέες κατηγορίες.

Τα συνεχόμενα alerts του μηχανήματος

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται οι ενδείξεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, το μηχάνημα φέρεται να εξέπεμπε διαδοχικά alerts, την ώρα που η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τις αντιδράσεις του προσωπικού στις συγκεκριμένες ειδοποιήσεις, αλλά και τη χρονική ακολουθία των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή.

Οι δύο κλήσεις για τον απινιδωτή

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελούν και δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποίησε η γιατρός με τον κατασκευαστή του απινιδωτή.

Στόχος φέρεται να ήταν να λάβει οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής

.Οι επικοινωνίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγιναν σε ανοιχτή ακρόαση, ώστε οι παρευρισκόμενοι στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη χρήση του απινιδωτή.

Το τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη μία τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Η κλήση, διάρκειας μόλις λίγων δευτερολέπτων, φέρεται να έγινε από γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, η οποία συνεργάζεται εξωτερικά και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση των Αρχών, η γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να ρώτησε την αναισθησιολόγο σχετικά με τη χορήγηση κατασταλτικής ουσίας και του αντίδοτου, ζητώντας οδηγίες για το εάν μπορούσε να χορηγηθεί κάτι επιπλέον.

Το περιεχόμενο και ο ακριβής χρόνος της επικοινωνίας εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για να αποσαφηνιστεί τι είχε προηγηθεί και ποιες ενέργειες έγιναν πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ.

Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις

Οι δύο γιατροί έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις ειδοποιήσεις του μηχανήματος, τις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν, τις ενέργειες του προσωπικού μετά την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, τα τηλεφωνήματα που πραγματοποιήθηκαν και τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και οι ιατρικές γνωματεύσεις που θα φωτίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.