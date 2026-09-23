Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι δύο ουσίες που του χορήγησαν και τα κρίσιμά λεπτά πριν και μετά την άφιξή του στην κλινική του Κολωνακίου

Δύο εβδομάδες έχουν περάσει από όταν ο γνωστός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, σοκάροντας το πανελλήνιο, με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης ψυχορραγούσε κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που του έκανε η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός.

Όπως όλα δείχνουν η 56χρονη φαίνεται να χορήγησε κάποια ουσία μέθης στον ερμηνευτή προκειμένου εκείνος να παραμείνει στο ιατρείο της και να υποβληθεί κανονικά στην πλασμαφαίρεση. Αυτό ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί καθώς σύμφωνα με το Star αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις ότι χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη είτε προποφόλη είτε μιδαζολάμη.

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Άγνωστος παραμένει ο λόγος που η γιατρός χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι εκείνος βρισκόταν σε υπερδιέγερση όταν έφτασε στο ιατρείο τη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, πράγμα που έρχεται σε αντίφαση με τις περιγραφές όσων τον συνάντησαν την ίδια μέρα, καθώς είχαν κάνει λόγο για έναν ήρεμο και ευδιάθετο άντρα που έκανε χιούμορ όπου κι αν βρέθηκε εκείνο το πρωί.

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν και τα όσα αποκαλύφθηκαν από το Mega, σχετικά με το τι συνέβη κατά την παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, μέχρι την στιγμή που κατέρρευσε και κατέληξε.

Μέχρι και στο AI έψαξαν τρόπους για να ξυπνήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη μέθη, καθώς γιατροί φέρονται να μην είχαν ούτε τις γνώσεις ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό στο ιατρείο της Καρνεάδου, για μια τέτοια περίπτωση. Τα τρία κρίσιμα τηλεφωνήματα σε αναισθησιολόγο και η μη χρήση απινιδωτή στο κάδρο των ερευνών.

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Το χρονικό της πλασμαφαίρεσης και τα λεπτά μέσα στο ιατρείο

Ο τραγουδιστής έφτασε περίπου στις 14:00 στο ιατρείο για το προγραμματισμένο ραντεβού πλασμαφαίρεσης που είχε με την 56χρονη, μια διαδικασία που ο ίδιος, ωστόσο, δίσταζε να κάνει. Γύρω στις 14:14 ο ερμηνευτής βρίσκεται στην καρέκλα και συνδέεται με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – έχοντας δεχτεί την κατασταλτική ουσία.

Περίπου 11 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 14:25 το μηχάνημα βγάζει την πρώτη ένδειξη συναγερμού 9 που αποδίδεται είτε σε αυξομείωση της πίεσης του γνωστού τραγουδιστή ή σε κάποιο «τσάκισμα» στα σωληνάκια του μηχανήματος. Στις 14:37 ξεκινάει η πλασμαφαίρεση, καθώς εκείνη τη στιγμή αρχίζει η διαδικασία της κυκλοφορίας του αίματος.

Θα περάσουν λίγα λεπτά και στις 14:44 και στις 14:45 η γιατρός τράβηξε την φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι αναίσθητος πάνω στο κρεβάτι, την οποία θα στείλει στον υπνοθεραπευτή συνεργάτη της.

Ο νέος συναγερμός χτύπησε λίγο αργότερα και το μηχάνημα στμάτησε στις 15:22. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι έχει σταματήσει η ροή του αίματος μέσω του φλεβοκαθετήρα κι εκτιμάται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει υποστεί ανακοπή. Ωστόσο, ο δημοφιλής τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα για ακόμα 23 λεπτά.

Στις 15:45 χτύπησε ακόμη τρεις φορές το alert και o Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην έχει παλμούς. Το ίδιο λεπτό θα γίνει προσπάθεια να ξεκινήσει εκ νέου η κυκλοφορία του αίματος, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη και το μηχάνημα απενεργοποιήθηκε. Ωστόσο, σοκ προκαλούν τα επόμενα κρίσιμα λεπτά μέσα στην κλινική. Νωρίτερα, το Live News χαρτογράφησε λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του ζευγαριού των γιατρών την στιγμή που βρισκόταν στην κλινική ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του Μαζωνάκη, ταυτόχρονα έκανε πλασμαφαίρεση και μία άλλη ασθενής στο ιατρείο, στην οποία ωστόσο δεν χορηγήθηκε μέθη. Έτσι, εγείρεται το ερώτημα γιατί να του δώσουν την κατασταλτική ουσία και γιατί να το αποκρύψουν, καθώς στους επόμενους ελέγχους δεν βρέθηκαν τα φάρμακα στο ιατρείο. Υπενθυμίζεται ότι η μέθη σε ιδιωτικά ιατρεία απαγορεύεται και προβλέπεται μόνο σε νοσοκομείο και με την παρουσία αναισθησιολόγου.

Αφού η γιατρός διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον τραγουδιστή, θεώρησε ότι οφείλεται στη μέθη που του χορήγησε με αποτέλεσμα να του δώσει το αντίδοτο, την ουσία που θα τον ξυπνούσε. Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εν τέλει δεν ξύπνησε, οι γιατροί κάλεσαν 2 φορές στο τηλέφωνο έναν αναισθησιολόγο προκειμένου να ρωτήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν απινιδωτή. Αφού τους ξήγησε, εκείνοι δεν τον χρησιμοποίησαν σωστά, νομίζοντας ότι δεν έχει μπαταρία.

Έτσι, έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα, άφησαν το τηλέφωνο στο πλάι και έβαλαν τον αναισθησιολόγο σε ανοιχτή ακρόαση για να τους δώσει οδηγίες για το πώς να κάνουν απινίδωση στον τραγουδιστή. Σύμφωνα με το Live News, η 56χρονη λίγη ώρα αργότερα, έκανε το τρίτο και τελευταίο κρίσιμο τηλεφώνημα στον αναισθησιολόγο, αφότου ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του: «Έχω χορηγήσει μέθη σε ασθενή και του χορήγησα και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να του δώσω;», είπε στο τηλεφώνημα η γιατρός.

Ωστόσο, εξαρχής βέβαια δεν χρειαζόταν μέθη για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ειδικά στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη η καταστολή του ήταν απαγορευτική, καθώς ήταν αφυδατωμένος και υποτασικός από την υδροθεραπεία που είχε κάνει την προηγούμενη ημέρα στο ίδιο ιατρείο, με αποτέλεσμα η κατασταλτική ουσία ρίχνει ακόμη περισσότερο την πίεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω υδροθεραπεία όχι απλάδεν βοήθησε τον τραγουδιστή, αλλά τον επιβάρυνε. Ο τραγουδιστής έφυγε από το ιατρείο της Καρνεάδου το απόγευμα της Τρίτης, εξαντλημένος. Αυτός ήταν και ο λόγος που δίασταζε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση την ακριβώς επόμενη μέρα στην κλινική της 56χρονης, πράγμα που είχε πει και στην ίδια την γιατρό.

Όλα τα μηνύματα μεταξύ υπνοθεραπευτή και 56χρονης γιατρού

Από την πρώτη στιγμή η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής βρίσκονταν σε επικοινωνία. Σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας της γιατρού και του υπνοθεραπευτή, οι δύο τους είχαν συμφωνήσει να «στέλνουν» ο ένας πελάτες στον άλλο και να μοιράζονται τα χρήματα. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να συνέβη και στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αρχικά ο υπνοθεραπευτής, ήδη από την Τρίτη – μια μέρα πριν τον θάνατο του Μαζωνάκη – έστειλε μήνυμα στην γιατρό για να την ρωτήσει αν πήγε στο ραντεβού που είχαν για υδροθεραπεία. «Ήρθε ο Μαζώ;», «Ήρθε, ναι!» του απάντησε η 56χρονη.

Μία μέρα μετά, λίγες ώρες πριν την άφιξη του ταργουδιστή στο ιατρείο, η γιατρός επικοινώνησε με τον Νάσο Κομιανό, λέγοντάς του: «Δεν θέλει να κάνει πλασμαφαίρεση». Ο υπνωτιστής, τότε της είπε: «Άσε θα τον συγυρίσω εγώ». Αργότερα, ο ίδιος την ρώτησε: «Ήρθε όλα καλά;» με την γιατρό να απαντά: «Όχι ακόμα. Άργησε».

Λίγη ώρα μετά ο ερμηνευτής εμφανίστηκε στην κλινική στο Κολωνάκι. Η 56χρονη γιατρός έστειλε την περιβόητη φωτογραφία με τον τραγουδιστή λέγοντάς του: «Όλα καλά!».

Επέμενε να του κάνει πλασμαφαίρεση μετά την υδροθεραπεία – «Δεν θα μου πεις εσύ»

Το χρονικό ξεκινάει από την Δευτέρα, δύο μέρες πριν πεθάνει ο τραγουδιστής. Ο χρόνος του Γιώργου Μαζωνάκη ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση, από την στιγμή που συναντά τον υπνοθεραπευτή σε μαγαζί εστίασης στο Ψυχικό. Ο δημοφιλής ερμηνευτής επικοινώνησε μέσω μίας γυναίκας – με την οποία συνεργαζόταν – με τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό προκειμένου να συζητήσουν για το ποια θεραπεία πρέπει να ακολουθήσει.

Οι δύο άντρες έκλεισαν ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης στις 17:00, ένα ραντεβού που τελικά δεν πρόλαβαν ποτέ να κάνουν. Επίσης κατέληξαν στο να γίνει επίσκεψη του τραγουδιστή στην κλινική της 56χρονης για πλασμαφαίρεση. Ο ερμηνευτής γνώριζε χρόνια την γιατρό καθώς είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία στο ιατρείο της το 2021.

Ο υπνωτιστής ξεκαθάρισε μέσω της δικηγόρου του ότι δεν πρότεινε εκείνος στον Γιώργο Μαζωνάκη την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ωστόσο, παραδέχτηκε από την πρώτη στιγμή ότι ο ίδιος και η 56χρονη είχαν σύμβαση συνεργασίας και γνωρίζονταν περίπου 15 χρόνια.

Οι αρχές αναμένουν τις καταθέσεις όλων των εργαζομένων της κλινικής, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση. Πρόσωπο «κλειδί» είναι η 5η εργαζόμενη της κλινικής στην οδό Καρνεάδου η οποία μέχρι στιγμής δεν κληθεί για κατάθεση. Οι άλλες τέσσερις υπάλληλοι έχουν υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν μέσα στο ιατρείο και μάλιστα έσπευσε να καθαρίσει μαζί με άλλες τρεις το δωμάτιο θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη μετά το περιστατικό.

Η γυναίκα αυτή έχει πει ότι περιμένει κλήση από τις αρχές για να καταθέσει, ενώ σύμφωνα με το Live News, στο περιβάλλον της έχει πει τι πραγματικά έχει συμβεί μέσα στο ιατρείο με το Γιώργο Μαζωνάκη. Η γυναίκα αυτή πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο και ήταν μέσα στο δωμάτιο θεραπείας την ώρα που έκανε ο καλλιτέχνης την πλασμαφαίρεση. Κάποια στιγμή είδε ένα τίναγμα στο δεξί του χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και είπε στη γιατρό: «Δεν τον βλέπω καλά, να σταματήσουμε». Τότε, η γιατρός της απάντησε: «Δε θα μου πεις εσύ. Εγώ είμαι γιατρός».

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει να καταθέσει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια που ήταν στον χώρο του ιατρείου, ενώ όρισαν και τεχνικό σύμβουλο για τις τοξικολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή. Ζητάνε δικαίωση και παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

Η κατάθεση που «καίει» την 56χρονη και «αθωώνει» τον 58χρονο

Νέα κατάθεση έδωσε χθες (22.09.2026) ενώπιον του ανακριτή η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ την ώρα που ήταν μέσα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η γραμματέας στην κατάθεσή της φέρεται να άκουσε, όσο ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, τις λέξεις «μέθη» και «προποφόλη». Η προποφόλη αποτελεί φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια αναισθησίας, υπάρχει μόνο στα νοσοκομεία και δεν συνταγογραφείται.

Την ίδια στιγμή, είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε υπάλληλος του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο και στη συνέχεια διέγραψε. Στο συγκεκριμένο μήνυμα αναφερόταν, μεταξύ άλλων: «Άστα. Η …, του έδωσε μέθη». Σημαντικό είναι το στοιχείο που προκύπτει από ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε η γραμματέας από την 56χρονη γιατρό το βράδυ μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πριν μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις των αρχών, η γραμματέας φέρεται να δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την 56χρονη γιατρό. Όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, η γιατρός φέρεται να τη ρώτησε τι σκόπευε να αναφέρει στις αρχές και να της ζήτησε οι εργαζόμενοι του ιατρείου να κινηθούν βάσει μιας κοινής γραμμής στις καταθέσεις τους.

Παράλληλα, οι δύο γιατροί που εξακολουθούν να κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή να προσφύγουν κατά της απόφασης που αφορά την προσωρινή τους κράτηση, καταθέτοντας τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες που προέρχονται από τους συνηγόρους τους, σε αυτό το στάδιο εκτιμάται ότι μόνο ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος, αναμένεται να προχωρήσει στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο 58χρονος γιατρός μάλιστα θα στηριχτεί στην κατάθεση της συγκεκριμένης εργαζόμενης της κλινικής. Τα όσα είπε φαίνεται να τον «αθωώνουν» με αποτέλεσμα ο παθολόγος να έχει άλλοθι να στηρίξει το αίτημα αποφυλάκισης. Η 28χρονη γραμματέας ανέφερε ότι ο γιατρός στις 15:30 βρισκόταν στον καναπέ το γραφείου του και κοιμόταν. Τότε ήρθε στο ιατρείο του ο ασθενής με τον οποίο είχε ραντεβού, και στον οποίο έδωσε στις 16:05 το παραπεμπτικό που έδειξε και στις αρχές.

Στη συνέχεια η 28χρονη ως μάρτυρας υπεράσπισης στην ανάκριση του γιατρού, είπε ότι ο 58χρονος παθολόγος ενώ ήταν στο ραντεβού με τον ασθενή, ενημερώθηκε γύρω στις 16:10 ότι κάτι συμβαίνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτά τα λεγόμενα επιβεβαιώνουν τα όσα υποστηρίζει ο ίδιος ο γιατρός.

«Θα σε κάνω καινούργιο»

Δεν είχαν όριο οι δύο γιατροί που πλέον κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού μα την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό αποκάλυψε η Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή Live News, η οποία είπε τις τακτικές του 58χρονου και της 56χρονης για να πείσουν τους πελάτες τους να τους εμπιστευτούν και να τους αφήσουν υπέρογκα ποσά.

Σύμφωνα με το Live News, φράσεις όπως «θα σε κάνω εγώ καινούργιο», «θα σε κάνω τούρμπο», «θα στα καθαρίσω όλα» χρησιμοποιούσε η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός. Έτσι έπειθε όσους επισκέπτονταν τα ιατρεία της ίδιας και του συζύγου της στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι πολλές φορές έφταναν σε σημεία να της δίνουν μέχρι και 60.000 ευρώ για θεραπείες, μεταξύ των οποίων βιοσυντονισμός και πλασμαφαίρεση.

Συγκλονιστικός είναι και ο ισχυρισμός της γιατρού που έλεγε ότι έχει βρει την θεραπεία στην… άνοια! Σε μία ασθένεια που μέχρι στιγμής δεν έχει θεραπεία παγκοσμίως, η 56χρονη γιατρός υποσχόταν ότι μπορεί να την γιατρέψει.

Από την άλλη πλευρά, ο 58χρονος, όταν είχε «κέφια» στο γραφείο, άνοιγε σαμπάνιες και κερνούσε τους πελάτες. Μάλιστα, εντύπωση προκαλεί και η αποκάλυψη της Χριστίνας Κοραή σχετικά με τα παράνομα σκευάσματα που χορηγούσε στον κόσμο, αλλά και στις πανάκριβες εξετάσεις. Ειδκότερα, μετά τις δύο συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο φέρεται να λαμβανόταν και αίμα από τους πελάτες σε ειδικό σακουλάκι.

Όπως ανέφερε η Χριστίνα Κοραή, τα σακουλάκια αυτά τοποθετούνταν σε κουτί, είτε σε εσωτερικό χώρο είτε στο μπαλκόνι, με την προοπτική ότι θα αποστέλλονταν στην Ελβετία για εξετάσεις και την έκδοση αποτελεσμάτων. Στον χώρο της οδού Καρνεάδου επίσης, φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί ακόμη και πρακτική με μέλισσες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο των ιατρείων των δύο κατηγορούμενων, κάθε πλασμαφαίρεση φέρεται να κόστιζε 6.000 ευρώ, ενώ προτείνονταν δύο συνεδρίες με διαφορά 48 ωρών. Παράλληλα, αναφέρονται καθαρισμός εντέρου κόστους 1.500 ευρώ, ενδοφλέβιες βιταμίνες από 1.200 έως 1.500 ευρώ, καθώς και σκευάσματα και εξετάσεις που φέρεται να αποστέλλονταν στην Ελβετία, με κόστος από 600 έως 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Η Χριστίνα Κοραή παρουσίασε και φωτογραφία με τα σκευάσματα των ενδοφλέβιων βιταμινών που, σύμφωνα με πηγή της, χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στα κινητά όλων των εμπλεκομένων. Τα στοιχεία που θα προκύψουν θα ρίξουν φως και δεν αποκλείεται να βάλουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών.