Χιλιάδες SMS με φύλλα πορείας σε εφέδρους: Τι αλλάζει με την «Ατζέντα 2030»

Χαμός τις τελευταίες ημέρες στα social media καθώς έφεδροι πολίτες δημοσιεύουν ακόμη και με τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία τα Ειδικά Φύλλα Πορείας που λαμβάνουν μέσω SMS από το gov.gr.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η αποστολή των Φύλλων Πορείας σε χιλιάδες εφέδρους δεν συνδέεται με επικείμενη επιστράτευση ή πολεμική κινητοποίηση.

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Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των πολιτών που έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας.

Περίπου 100.000 SMS και e-mail

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, έχουν αποσταλεί περίπου 100.000 SMS και e-mail από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ).

Οι παραλήπτες παραπέμπονται στην προσωπική τους θυρίδα στο gov.gr, όπου μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις, προσκλήσεις και επιστρατευτικά έγγραφα ηλεκτρονικά.

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Ο έφεδρος που λαμβάνει την ειδοποίηση θα πρέπει να ελέγξει το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην προσωπική του θυρίδα, καθώς και τα στοιχεία και την επιστρατευτική του κατάσταση.

Παράλληλα, το ΓΕΣ υπενθυμίζει ότι οι έφεδροι οφείλουν να ενημερώνουν τη Μονάδα Επιστράτευσης σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης διαμονής τους. Για την ηλεκτρονική ειδοποίηση απαιτείται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Τι σημαίνει το Ειδικό Φύλλο Πορείας

Το Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ) δεν αποτελεί διαταγή άμεσης παρουσίασης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Καθορίζει την επιστρατευτική κατάσταση του εφέδρου και, ανάλογα με την περίπτωση, τη μονάδα ή τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει εφόσον στο μέλλον κληθεί να παρουσιαστεί.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του ΓΕΣ:

•Πράσινο ΕΦΠ: ο έφεδρος έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα, κατά κανόνα σε καθήκοντα και ειδικότητα που συνδέονται με τη στρατιωτική του εκπαίδευση.

•Λευκό ΕΦΠ: ο έφεδρος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Σε μέρος των νέων εγγράφων καταγράφονται και αλλαγές από λευκό σε πράσινο ΕΦΠ ή το αντίστροφο.

Η μετάβαση στην ψηφιακή διαδικασία

Η ψηφιακή αποστολή των ΕΦΠ επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα της επιστρατευτικής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα, τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονταν ταχυδρομικά, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις οι πολίτες που είχαν αλλάξει διεύθυνση να μην ενημερώνονται εγκαίρως.

Η ηλεκτρονική διαδικασία επιτρέπει πλέον την άμεση ενημέρωση των εφέδρων και την επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επανένταξη κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων σε συγκεκριμένες μονάδες, ώστε να αξιοποιούνται ειδικότητες και γνώσεις που στο παρελθόν παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες.