Ελλάδα

Χιλιάδες SMS με φύλλα πορείας σε εφέδρους: Τι αλλάζει με την «Ατζέντα 2030»

Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των πολιτών που έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας
Ένοπλες Δυνάμεις
(ΚΟΥΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΚΛΙΚ / EUROKINISSI)
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Χαμός τις τελευταίες ημέρες στα social media καθώς έφεδροι πολίτες δημοσιεύουν ακόμη και με τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία τα Ειδικά Φύλλα Πορείας που λαμβάνουν μέσω SMS από το gov.gr.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η αποστολή των Φύλλων Πορείας σε χιλιάδες εφέδρους δεν συνδέεται με επικείμενη επιστράτευση ή πολεμική κινητοποίηση.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των πολιτών που έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας.

Περίπου 100.000 SMS και e-mail

Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, έχουν αποσταλεί περίπου 100.000 SMS και e-mail από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ).

Οι παραλήπτες παραπέμπονται στην προσωπική τους θυρίδα στο gov.gr, όπου μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις, προσκλήσεις και επιστρατευτικά έγγραφα ηλεκτρονικά.

Ο έφεδρος που λαμβάνει την ειδοποίηση θα πρέπει να ελέγξει το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην προσωπική του θυρίδα, καθώς και τα στοιχεία και την επιστρατευτική του κατάσταση.

Παράλληλα, το ΓΕΣ υπενθυμίζει ότι οι έφεδροι οφείλουν να ενημερώνουν τη Μονάδα Επιστράτευσης σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης διαμονής τους. Για την ηλεκτρονική ειδοποίηση απαιτείται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

ges gov

Τι σημαίνει το Ειδικό Φύλλο Πορείας

Το Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ) δεν αποτελεί διαταγή άμεσης παρουσίασης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Καθορίζει την επιστρατευτική κατάσταση του εφέδρου και, ανάλογα με την περίπτωση, τη μονάδα ή τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει εφόσον στο μέλλον κληθεί να παρουσιαστεί.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του ΓΕΣ:

•Πράσινο ΕΦΠ: ο έφεδρος έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα, κατά κανόνα σε καθήκοντα και ειδικότητα που συνδέονται με τη στρατιωτική του εκπαίδευση.
•Λευκό ΕΦΠ: ο έφεδρος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Σε μέρος των νέων εγγράφων καταγράφονται και αλλαγές από λευκό σε πράσινο ΕΦΠ ή το αντίστροφο.

Η μετάβαση στην ψηφιακή διαδικασία

Η ψηφιακή αποστολή των ΕΦΠ επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό πρόβλημα της επιστρατευτικής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα, τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονταν ταχυδρομικά, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις οι πολίτες που είχαν αλλάξει διεύθυνση να μην ενημερώνονται εγκαίρως.

Η ηλεκτρονική διαδικασία επιτρέπει πλέον την άμεση ενημέρωση των εφέδρων και την επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επανένταξη κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων σε συγκεκριμένες μονάδες, ώστε να αξιοποιούνται ειδικότητες και γνώσεις που στο παρελθόν παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες.

Νέες μονάδες και αξιοποίηση εφέδρων

Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε στις 29 Ιουλίου 2026 τη συγκρότηση τριών νέων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και βόρειο Έβρο.

Οι δύο από τις τρεις μονάδες προβλέπεται να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε επισημάνει ότι μεγάλος αριθμός εφέδρων των Ειδικών Δυνάμεων παρέμενε μέχρι σήμερα χωρίς συγκεκριμένη επιστρατευτική ένταξη.

Μέχρι τα 60 η εφεδρεία για τους οπλίτες

Σημαντική αλλαγή αφορά και το ηλικιακό όριο παραμονής στην εφεδρεία. Με τον ν. 5265/2026, οι οπλίτες παραμένουν πλέον στην εφεδρεία έως τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους.

Για τους μόνιμους υπαξιωματικούς το όριο φθάνει στα 65 έτη, ενώ για τους αξιωματικούς στα 68.Υπάρχει, ωστόσο, μεταβατική εξαίρεση: όσοι είχαν ήδη διαγραφεί από την εφεδρεία έως τις 10 Ιανουαρίου 2026 λόγω συμπλήρωσης του προηγούμενου ηλικιακού ορίου δεν επανεγγράφονται αυτομάτως.

Η αλλαγή αυτή εξηγεί γιατί τα νέα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορεί να φθάνουν πλέον και σε πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας από εκείνες που αρκετοί είχαν συνηθίσει να συνδέουν με την ενεργό εφεδρεία.

«Στρατός των πολιτών» και 150.000 ενεργοί έφεδροι

Η αναμόρφωση του συστήματος εφεδρείας εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» και στη φιλοσοφία για έναν «στρατό των πολιτών».

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία έως το 2030 μιας επαρκώς εκπαιδευμένης και επιχειρησιακά αξιοποιήσιμης εφεδρείας 150.000 ενεργών εφέδρων.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία αναμένεται να διαδραματίσουν τα Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ), όπου θα καλούνται για μετεκπαίδευση έφεδροι που κατοικούν σε μεγάλα αστικά κέντρα και βρίσκονται μακριά από τις μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά.

Οι τρεις άξονες της μεταρρύθμισης

Πρόσφατα, από την Πράγα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, αναφέρθηκε στην ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο η Ευρώπη προσεγγίζει τη στρατιωτική κινητοποίηση και την επιστράτευση, υπό το πρίσμα των σύγχρονων απειλών και των τεχνολογικών εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε τρεις βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης της εφεδρείας:
•τη γεωγραφική τοποθέτηση των στρατευσίμων με βάση την καταγωγή ή τη μόνιμη κατοικία τους,
•την εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, αντίστοιχη με εκείνη που λαμβάνουν οι επαγγελματίες των Ενόπλων Δυνάμεων,
•την επιτάχυνση της ένταξης σε υπηρεσία, με στόχο το 70% των εφέδρων να καθίσταται επιχειρησιακά έτοιμο μέσα σε 14 εβδομάδες.

Με αυτό το μοντέλο, η μεταρρύθμιση της εφεδρείας επιχειρεί να περάσει από ένα σύστημα κυρίως διοικητικής καταγραφής σε ένα μοντέλο ενεργότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, της εκπαίδευσης και των ειδικοτήτων των εφέδρων.

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