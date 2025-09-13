Ελλάδα

Η οικογένεια του Παύλου Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: «Επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία»

«Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε με κίνητρο την ναζιστική ιδεολογία δεν έχει εξαλειφθεί – έχει συνέχεια»
Η Μάγδα Φύσσα, η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου
Η Μάγδα Φύσσα, η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Με μια σκληρή ανακοίνωση η οικογένεια του δολοφονημένου από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, Παύλου Φύσσα, σχολίασε την αποφυλάκιση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκου Μιχαλολιάκου.

«Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της ύπαρξης και δράσης της οργάνωσης υπό διάφορες μορφές και ονόματα, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία» σημειώνει μεταξύ άλλων η οικογένεια του Παύλου Φύσσα μιλώντας για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση: 

«Η θλιβερή επέτειος των 12 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής σημαδεύεται σήμερα από μια σκανδαλώδη απόφαση: την αποφυλάκιση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκου Μιχαλολιάκου. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάσισε την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του κατ’ οίκον, επικαλούμενο προβλήματα υγείας.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε κρίσιμη στιγμή, λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και ενώ εκκρεμούν εισαγγελικές εφέσεις για το ύψος των ποινών τόσο του αρχηγού όσο και των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης. Το μήνυμα που αποστέλλεται είναι σαφές: ευνοϊκή αντιμετώπιση των εγκλημάτων της ακροδεξιάς και του ναζισμού, που διευκολύνει τη συνέχιση των εγκληματικών πράξεων. Ταυτόχρονα, προσβάλλεται βάναυσα η συλλογική μνήμη της δημοκρατικής κοινωνίας.

Η επίκληση της ανθρωπιάς της δικαστικής εξουσίας έναντι κρατουμένων με σοβαρά προβλήματα υγείας θα μπορούσε να είναι πειστική – αν εφαρμοζόταν για κάθε κρατούμενο. Όχι μόνο για εκείνους στους οποίους ο κρατικός μηχανισμός επί μακρόν επιφύλασσε ιδιαίτερα προνομιακή μεταχείριση, με τραγικές συνέπειες για τα θύματα της ναζιστικής μισαλλοδοξίας και την ίδια τη δημοκρατία.

Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε με κίνητρο την ναζιστική ιδεολογία δεν έχει εξαλειφθεί – έχει συνέχεια. Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της ύπαρξης και δράσης της οργάνωσης υπό διάφορες μορφές και ονόματα, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία.

Αναμένουμε από τα ανώτατα δικαστικά όργανα της χώρας να πράξουν τα δέοντα και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, διασφαλίζοντας ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί πλήρως.

Oι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας της οικογένειας Φύσσα

Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος

Χρύσα Παπαδοπούλου

Ελευθερία Τομπατζόγλου

Μαρίνα Δαλιάνη

Αργύρης Συρίγος».

