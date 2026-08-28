Η πανσέληνος του Αυγούστου πάνω από τον ναό του Ποσειδώνα – Εντυπωσιακές εικόνες

Η πανσέληνος του Αυγούστου ή αλλιώς το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» προσφέρει για ακόμη μια φορά ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό. Το βράδυ της Παρασκευής (28.08.2026) η Σελήνη είναι ήδη σχεδόν πλήρης, αποτελώντας το βασικό θέαμα της νύχτας.

Η πανσέληνος του Αυγούστου χάρισε φαντασμαγορικές εικόνες, καθώς το ολόγιομο φεγγάρι έκανε την εμφάνιση του σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, από την Ευρώπη έως την Αμερική.

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Μοναδικό ουράνιο το θέαμα με το φεγγάρι να υψώνεται πάνω από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, εκεί όπου η Αττική συναντά το Αιγαίο με τον πιο επιβλητικό τρόπο και οι μαρμάρινοι κίονες στέκουν για αιώνες πάνω από τη θάλασσα.

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος φώτισε το ακρωτήριο του Σουνίου, δημιουργώντας μία από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες του αττικού καλοκαιριού.

Ο δωρικός Ναός του Ποσειδώνα προβάλλει επάνω στον βράχο, ενώ το φως του ολόγιομου φεγγαριού απλώνεται στο Αιγαίο και μεταμορφώνει τη θάλασσα σε ένα ασημένιο μονοπάτι.

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Από την παραλία και τα σημεία γύρω από το ακρωτήριο, κάτοικοι και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα τοπίο όπου η ιστορία, η φύση και η νυχτερινή σιωπή γίνονται ένα.