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Η πανσέληνος του Αυγούστου πάνω από τον ναό του Ποσειδώνα – Εντυπωσιακές εικόνες

Η πανσέληνος του Αυγούστου ονομάζεται και «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», έχοντας λάβει το συγκεκριμένο όνομα από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής
Η πανσέληνος του Αυγούστου 2026 πάνω από την Αττική
Η πανσέληνος του Αυγούστου 2026 πάνω από την Αττική / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Η πανσέληνος του Αυγούστου ή αλλιώς το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» προσφέρει για ακόμη μια φορά ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό. Το βράδυ της Παρασκευής (28.08.2026) η Σελήνη είναι ήδη σχεδόν πλήρης, αποτελώντας το βασικό θέαμα της νύχτας.

Η πανσέληνος του Αυγούστου χάρισε φαντασμαγορικές εικόνες, καθώς το ολόγιομο φεγγάρι έκανε την εμφάνιση του σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, από την Ευρώπη έως την Αμερική.

Μοναδικό ουράνιο το θέαμα με το φεγγάρι να υψώνεται πάνω από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, εκεί όπου η Αττική συναντά το Αιγαίο με τον πιο επιβλητικό τρόπο και οι μαρμάρινοι κίονες στέκουν για αιώνες πάνω από τη θάλασσα.

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος φώτισε το ακρωτήριο του Σουνίου, δημιουργώντας μία από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες του αττικού καλοκαιριού.

Ο δωρικός Ναός του Ποσειδώνα προβάλλει επάνω στον βράχο, ενώ το φως του ολόγιομου φεγγαριού απλώνεται στο Αιγαίο και μεταμορφώνει τη θάλασσα σε ένα ασημένιο μονοπάτι.

Από την παραλία και τα σημεία γύρω από το ακρωτήριο, κάτοικοι και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα τοπίο όπου η ιστορία, η φύση και η νυχτερινή σιωπή γίνονται ένα.

Η πανσέληνος, γνωστή ως «Sturgeon Moon», ανατέλλει δίπλα στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο
REUTERS /Φωτογραφία Άλκης Κωνσταντινίδης

Οι κίονες του αρχαίου ναού, οι σκιές επάνω στον βράχο και ο ήχος των κυμάτων συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν χρειάζεται μουσική ή τεχνητό φωτισμό. Στο Σούνιο αρκούν η πανσέληνος, η θάλασσα και ο Ναός του Ποσειδώνα.

Η πανσέληνος, γνωστή ως «Sturgeon Moon», ανατέλλει δίπλα στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο
REUTERS /Φωτογραφία Άλκης Κωνσταντινίδης

Σπάνιας ομορφιάς και η θέα του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού.

Η πανσέληνος του Αυγούστου 2026 πάνω από την Ακρόπολη
Η πανσέληνος του Αυγούστου 2026 πάνω από την Ακρόπολη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Δανάη Δαυλοπούλου

Με την ευκαιρία της αυγουστιάτικης πανσελήνου, το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ανοιχτό έως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν το θέαμα.

Η πανσέληνος του Αυγούστου 2026 πάνω από την Ακρόπολη
EUROKINISSI / Φωτογραφία Δανάη Δαυλοπούλου

Η πανσέληνος του Αυγούστου ονομάζεται και «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», έχοντας λάβει το συγκεκριμένο όνομα από τους ιθαγενείς κατοίκους της Αμερικής, μιας και τη συγκεκριμένη ημέρα ψάρευαν το συγκεκριμένο ψάρι, που είναι γνωστό και ως μουρούνα.

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