Η πιο αυθεντική πασχαλινή εμπειρία με αφετηρία ένα υπέροχο ξενοδοχείο

Πάσχα σημαίνει παραδόσεις που ζωντανεύουν και αντανακλούν στις ψυχές μας το ξεχωριστό αποτύπωμα του κάθε προορισμού στην πιο κατανυκτική ελληνική γιορτή. Και αν υπάρχει ένας προορισμός όπου το Πάσχα αποκτά πραγματικά ξεχωριστό χαρακτήρα, αυτός δεν είναι άλλος από το Cape Sounio. Κι έτσι, για ακόμα μία χρονιά, η Grecotel σάς προσκαλεί να ζήσετε ένα Πάσχα που θα σας μείνει αξέχαστο με φόντο τη θάλασσα, σε ένα σκηνικό όπου η ιστορία, η φύση και η φιλοξενία ενώνονται με τρόπο συναρπαστικό.

Υπάρχουν λίγα μέρη στην Ελλάδα όπου το τοπίο, η ιστορία και η αρχιτεκτονική συνυπάρχουν με τόσο αρμονικό και συνάμα ιστορικό τρόπο όσο στο Σούνιο. Απέναντι από τον επιβλητικό Ναό του Ποσειδώνα και μέσα σε ένα καταπράσινο πευκοδάσος που φτάνει μέχρι τη θάλασσα, το Cape Sounio καλωσορίζει μία νέα εποχή φιλοξενίας μετά την πρόσφατη ανακαίνισή του.

Το εμβληματικό resort του Ομίλου Grecotel απλώνεται αμφιθεατρικά με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, μόλις 40 λεπτά από το αεροδρόμιο της Αθήνας, και σας βάζει από την πρώτη στιγμή σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, χαλάρωσης και παρθένας ελληνικής ομορφιάς.

Τα bungalows, οι σουίτες και οι βίλες του είναι σχεδιασμένα ώστε να γίνονται ένα με το εκπληκτικό φυσικό τοπίο και να εναρμονίζονται με τη θάλασσα και τον αρχαιολογικό χώρο, προσφέροντάς σας μοναδική θέα στον Nαό που στέκει στο ίδιο ακριβώς σημείο για περίπου 2.500 χρόνια. Την ίδια στιγμή, οι γαστρονομικές επιλογές ξεχωρίζουν μέσα από τις μοναδικές γεύσεις που θα δοκιμάσετε στα πέντε εστιατόρια και τα τρία μπαρ του Cape Sounio, ενώ το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Elevations of Wellness», που προέκυψε από τη συνεργασία με τη διεθνούς φήμης οστεοπαθητικό Vicky Vlachonis, φέρνει μια σύγχρονη προσέγγιση ευεξίας εμπνευσμένη από την αρχαία θεραπευτική παράδοση.

Με σταθερό μότο της το «Where traditions come alive», η Grecotel έχει σχεδιάσει ένα ολόκληρο ταξίδι στις παραδόσεις και στις απολαύσεις του τόπου μας, με εξαιρετικές επιλογές διαμονής και διατροφής και ξεχωριστές δραστηριότητες που θα κρατήσουν ικανοποιημένους τους επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Μέσα σε αυτό το καθηλωτικό σκηνικό, το Πάσχα μετατρέπεται σε μια εμπειρία πραγματικά γνήσια,αυθεντική και ταυτόχρονα κοσμοπολίτικη.

Και, φυσικά η Grecotel έχει φροντίσει, όπως πάντα, να προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία στα παιδιά έως 12 ετών με το πρόγραμμα Kids Go Free. Αυτό σημαίνει πως τόσο η διαμονή τους, όσο και η διατροφή και η ψυχαγωγία τους να είναι δωρεάν. Με πασχαλινές δραστηριότητες, δημιουργική απασχόληση, αθλήματα, μουσική, ατελείωτο παιχνίδι στην Grecoland, αλλά και κεράσματα και εκπλήξεις, οι μικροί επισκέπτες απολαμβάνουν το δικό τους ξεχωριστό Πάσχα ενώ εσείς μπορείτε να χαρείτε κάθε στιγμή ακόμα πιο ξέγνοιαστα.

Το γαστρονομικό ταξίδι ξεκινά δυναμικά ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη με ειδικό πασχαλινό μενού στα Aegean Grill Restaurant και Yali Restaurant, ενώ η εμπειρία γευσιγνωσίας σοκολάτας προσθέτει μια ακόμη πιο γλυκιά νότα στη μέρα. Η μέρα θα ολοκληρωθεί ιδανικά με ζωντανή μουσική με θέα τον φωτισμένο ναό, σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική εικόνα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, η εμπειρία συνεχίζεται σε εξίσου κατανυκτικό και γαλήνιο κλίμα. Η ημέρα ξεκινά με θεματικό πρωινό γεμάτο νηστίσιμες επιλογές στο Cape Sounio Restaurant, ενώ τα παιδιά απολαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες. Για τους μεγάλους που αναζητούν στιγμές εσωτερικής ισορροπίας, οι ομαδικές συνεδρίες Yoga & Meditation προσφέρουν μια εμπειρία ευεξίας μέσα στη μοναδική ομορφιά του φυσικού τοπίου. Παράλληλα, και η γεύση έχει την τιμητική της στο Cape Sounio Restaurant με μοναδικά νηστίσιμα, παραδοσιακά εδέσματα, ενώ όποιοι επιθυμείτε μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στα Λεγρενά.

Το Μεγάλο Σάββατο, η γιορτινή προσμονή κορυφώνεται. Το ίδιο και η χαρά των παιδιών που ζουν ένα εορταστικό πρόγραμμα παιδικής ψυχαγωγίας με διαδραστικό χαρακτήρα. Παιχνίδι στα φουσκωτά κάστρα της παραλίας, διαγωνισμός φωτογραφίας για μικρούς και μεγάλους και δραστηριότητες ευεξίας και συνεργασίας για παιδιά απογειώνουν την πασχαλινή εμπειρία όλης της οικογένειας, τη στιγμή που η βραδιά θα κλείσει μοναδικά με παιδικό κινηματογράφο. Μετά την Ανάσταση στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στα Λεγρενά, από τις 23:00 έως τη 01:00, σας περιμένει το αναστάσιμο δείπνο με πατροπαράδοτη μαγειρίτσα και εορταστικό μενού που τιμά τις ελληνικές γεύσεις με τον πιο αυθεντικό τρόπο.

Η Κυριακή του Πάσχα στο Cape Sounio είναι μια γιορτή όπως την έχετε ονειρευτεί. Η ημέρα ξεκινά με ένα πλούσιο πρωινό, ενώ λίγο αργότερα μια αρωματική περιήγηση στους ανθισμένους κήπους του resort σας φέρνει ακόμη πιο κοντά στη φυσική ομορφιά του τόπου. Από τις 12:00 έως τις 13:30, η εορταστική συνάντηση «Το Φιλί της Αγάπης» γεμίζει τη μέρα με παραδοσιακά κεράσματα, εκλεκτά αποστάγματα και εορταστική διάθεση, ενώ από τις 13:30 έως τις 15:30 το Τραπέζι της Λαμπρής στήνεται στους κήπους του resort με εκλεκτά ελληνικά εδέσματα και ζωντανή μουσική, ενώ τα παιδιά συνεχίζουν το ατελείωτο παιχνίδι στα δύο μεγάλα φουσκωτά κάστρα στην παραλία από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα.

Η εμπειρία δεν σταματά εκεί, αφού και τη Δευτέρα του Πάσχα, το Cape Sounio συνεχίζει να σας προσφέρει στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς με μοναδικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους ολόκληρη την ημέρα.

Και όλα αυτά σε έναν τόπο που είναι γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο για τις θρυλικές πανσελήνους του και την ειδυλλιακή ατμόσφαιρα του. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπου η ιστορία, η φύση και ο ουρανός συναντιούνται, το Πάσχα στο Cape Sounio γίνεται κάτι πολύ περισσότερο από μια σύντομη απόδραση.

Εδώ, το «Where traditions come alive» δεν είναι απλώς ένα ωραίο μήνυμα. Είναι το Πάσχα όπως αξίζει να το ζήσετε.