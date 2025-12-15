Η πρόβλεψη Κολυδά για τον καιρό τα Χριστούγεννα: Βροχή και σποραδικές καταιγίδες την Παραμονή

Την πρόγνωσή του για τα μέχρι στιγμής δεδομένα έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς για τον καιρό τις γιορτινές ημέρες των Χριστούγεννα.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, δεν αναμένονται βροχές μέχρι και την Παρασκευή 19.12.2025, σε όλη σχεδόν τη χώρα με ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ στα πελάγη και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα από την εποχή.

Τις επόμενες ημέρες και όσο πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα, θα μας επηρεάσουν δύο διαταραχές Σάββατο απόγευμα και την Κυριακή στην κεντρική και τη νότια κυρίως Ελλάδα, θα υπάρξουν αρκετές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θα υπάρξει μία πρόσκαιρη βελτίωση και το δεύτερο κύμα θα χτυπήσει την παραμονή που φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Χωρίς βροχές μέχρι και την Παρασκευή, ενω τις επόμενες ημέρες θα μας επηρεάσουν δύο διαταραχές. Η πρώτη από το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή με βροχές στα κεντρικά και νότια και η δεύτερη την Τρίτη και την Τετάρτη στα δυτικά,κεντρικά , τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Η πρόγνωση ανήμερα των χριστουγέννων είναι ακόμη επισφαλής.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από τις προμεσημβρινές ώρες αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές από τις προμεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 και τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αυξημένες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.